В Челябинске в последний раз выберут главу района

05 июля 2023 в 20:45 Размер текста - 17 +

Владислав Макаров станет последним главой района в Челябинске, избранным в рамках реформы МСУ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Как жить после реформы местного самоуправления Выборы главы Советского района Челябинска пройдут в августе и станут последними перед отменой реформы местного самоуправления в городе. Фаворитом считается действующий руководитель Владислав Макаров. «Полномочия Макарова истекают в августе. Конференция местного отделения „Единой России“ решила, что фракция партии в районном собрании поддержит его переизбрание. С учетом того, что единороссы имеют большинство в собрании, это определяет исход выборов заранее», — пояснили URA.RU в местном отделении «ЕР». Также на выборы заявились депутаты-единороссы Артем Первушин и Мария Можерина. Все кандидатуры конкурсная комиссия рассмотрит 28 июля. Срок полномочий районного главы после выборов составит один год. Осенью 2024 года существующая в Челябинске двухуровневая система власти, действующая в рамках экспериментальной реформы МСУ, прекратит существование. Местные советы депутатов, избирающие глав формально самостоятельных районов, ликвидируют. Гордуму будут избирать прямым голосованием, а глав районов — назначать. Макаров управляет районом с 2018 года, ранее он был спикером местного совета депутатов. Он выпускник военного училища, последние 15 лет перед избранием занимавшийся спортивным бизнесом.

Выборы главы Советского района Челябинска пройдут в августе и станут последними перед отменой реформы местного самоуправления в городе. Фаворитом считается действующий руководитель Владислав Макаров. «Полномочия Макарова истекают в августе. Конференция местного отделения „Единой России“ решила, что фракция партии в районном собрании поддержит его переизбрание. С учетом того, что единороссы имеют большинство в собрании, это определяет исход выборов заранее», — пояснили URA.RU в местном отделении «ЕР». Также на выборы заявились депутаты-единороссы Артем Первушин и Мария Можерина. Все кандидатуры конкурсная комиссия рассмотрит 28 июля. Срок полномочий районного главы после выборов составит один год. Осенью 2024 года существующая в Челябинске двухуровневая система власти, действующая в рамках экспериментальной реформы МСУ, прекратит существование. Местные советы депутатов, избирающие глав формально самостоятельных районов, ликвидируют. Гордуму будут избирать прямым голосованием, а глав районов — назначать. Макаров управляет районом с 2018 года, ранее он был спикером местного совета депутатов. Он выпускник военного училища, последние 15 лет перед избранием занимавшийся спортивным бизнесом.