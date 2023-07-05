В Челябинске в последний раз выберут главу района

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Аппаратное совещание с Владимиром Елистратовым. Челябинск, макаров владислав
Владислав Макаров станет последним главой района в Челябинске, избранным в рамках реформы МСУ Фото:
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Как жить после реформы местного самоуправления

Выборы главы Советского района Челябинска пройдут в августе и станут последними перед отменой реформы местного самоуправления в городе. Фаворитом считается действующий руководитель Владислав Макаров.

«Полномочия Макарова истекают в августе. Конференция местного отделения „Единой России“ решила, что фракция партии в районном собрании поддержит его переизбрание. С учетом того, что единороссы имеют большинство в собрании, это определяет исход выборов заранее», — пояснили URA.RU в местном отделении «ЕР».

Также на выборы заявились депутаты-единороссы Артем Первушин и Мария Можерина. Все кандидатуры конкурсная комиссия рассмотрит 28 июля.

Срок полномочий районного главы после выборов составит один год. Осенью 2024 года существующая в Челябинске двухуровневая система власти, действующая в рамках экспериментальной реформы МСУ, прекратит существование. Местные советы депутатов, избирающие глав формально самостоятельных районов, ликвидируют. Гордуму будут избирать прямым голосованием, а глав районов — назначать.

Макаров управляет районом с 2018 года, ранее он был спикером местного совета депутатов. Он выпускник военного училища, последние 15 лет перед избранием занимавшийся спортивным бизнесом.

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Выборы главы Советского района Челябинска пройдут в августе и станут последними перед отменой реформы местного самоуправления в городе. Фаворитом считается действующий руководитель Владислав Макаров. «Полномочия Макарова истекают в августе. Конференция местного отделения „Единой России“ решила, что фракция партии в районном собрании поддержит его переизбрание. С учетом того, что единороссы имеют большинство в собрании, это определяет исход выборов заранее», — пояснили URA.RU в местном отделении «ЕР». Также на выборы заявились депутаты-единороссы Артем Первушин и Мария Можерина. Все кандидатуры конкурсная комиссия рассмотрит 28 июля. Срок полномочий районного главы после выборов составит один год. Осенью 2024 года существующая в Челябинске двухуровневая система власти, действующая в рамках экспериментальной реформы МСУ, прекратит существование. Местные советы депутатов, избирающие глав формально самостоятельных районов, ликвидируют. Гордуму будут избирать прямым голосованием, а глав районов — назначать. Макаров управляет районом с 2018 года, ранее он был спикером местного совета депутатов. Он выпускник военного училища, последние 15 лет перед избранием занимавшийся спортивным бизнесом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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