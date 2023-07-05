Житель Пермского края избил до смерти знакомую в день рождения

Березниковец столкнул знакомую с дивана и нанес ей множество ударов
Жителя Березников (Пермский край) ждет суд за убийство по неосторожности своей знакомой. 65-летний березниковец выпивал со знакомой у себя дома в день рождения, а после избил ее до смерти, сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю.
«В дневное время в квартире между обвиняемым и его сожительницей в ходе празднования дня рождения на бытовой почве произошла ссора. Во время конфликта обвиняемый столкнул сожительницу с дивана на пол и нанес ей множественные удары ногой по голове», — сообщается на сайте.
Пермячка была доставлена в больницу. Там она скончалась, несмотря на оказанную медпомощь.
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