Житель Пермского края избил до смерти знакомую в день рождения

05 июля 2023 в 18:46 Размер текста - 17 +

Березниковец столкнул знакомую с дивана и нанес ей множество ударов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителя Березников (Пермский край) ждет суд за убийство по неосторожности своей знакомой. 65-летний березниковец выпивал со знакомой у себя дома в день рождения, а после избил ее до смерти, сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю. «В дневное время в квартире между обвиняемым и его сожительницей в ходе празднования дня рождения на бытовой почве произошла ссора. Во время конфликта обвиняемый столкнул сожительницу с дивана на пол и нанес ей множественные удары ногой по голове», — сообщается на сайте. Пермячка была доставлена в больницу. Там она скончалась, несмотря на оказанную медпомощь.

Жителя Березников (Пермский край) ждет суд за убийство по неосторожности своей знакомой. 65-летний березниковец выпивал со знакомой у себя дома в день рождения, а после избил ее до смерти, сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю. «В дневное время в квартире между обвиняемым и его сожительницей в ходе празднования дня рождения на бытовой почве произошла ссора. Во время конфликта обвиняемый столкнул сожительницу с дивана на пол и нанес ей множественные удары ногой по голове», — сообщается на сайте. Пермячка была доставлена в больницу. Там она скончалась, несмотря на оказанную медпомощь.