Житель Пермского края избил до смерти знакомую в день рождения

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Березниковец столкнул знакомую с дивана и нанес ей множество ударов Фото:

Жителя Березников (Пермский край) ждет суд за убийство по неосторожности своей знакомой. 65-летний березниковец выпивал со знакомой у себя дома в день рождения, а после избил ее до смерти, сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю.

«В дневное время в квартире между обвиняемым и его сожительницей в ходе празднования дня рождения на бытовой почве произошла ссора. Во время конфликта обвиняемый столкнул сожительницу с дивана на пол и нанес ей множественные удары ногой по голове», — сообщается на сайте.

Пермячка была доставлена в больницу. Там она скончалась, несмотря на оказанную медпомощь.

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Жителя Березников (Пермский край) ждет суд за убийство по неосторожности своей знакомой. 65-летний березниковец выпивал со знакомой у себя дома в день рождения, а после избил ее до смерти, сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю. «В дневное время в квартире между обвиняемым и его сожительницей в ходе празднования дня рождения на бытовой почве произошла ссора. Во время конфликта обвиняемый столкнул сожительницу с дивана на пол и нанес ей множественные удары ногой по голове», — сообщается на сайте. Пермячка была доставлена в больницу. Там она скончалась, несмотря на оказанную медпомощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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