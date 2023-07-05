Найк Борзов поддержит тяжелобольных детей Пермского края

Найк Борзов выступит в Перми 8 июля Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Перми на фестивале Nazavode выступит известный музыкант Найк Борзов. Часть денег от продажи билетов пойдут в пользу благотворительного фонда «Дедморозим», который занимается помощью тяжелобольным детям.

«Приобретая билет на фестиваль, вы поддерживаете тяжелобольных детей и ребят, оставшихся без родительской заботы. Организаторы проекта перечислят „Дедморозим“ по 100 рублей с каждого», — сообщает фонд на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фестиваль Nazavode пройдет в Перми 7 и 8 июля на территории пространства «Берег». На двух сценах выступят известные пермские группы и музыканты, а профессионалы экстремальных видов спорта проведут соревнования и мастер-классы. Хедлайнер фестиваля — Найк Борзов — выступит вечером в субботу.