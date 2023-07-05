Найк Борзов поддержит тяжелобольных детей Пермского края

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Старый Новый Рок 2019. Екатеринбург, борзов найк
Найк Борзов выступит в Перми 8 июля Фото:

В Перми на фестивале Nazavode выступит известный музыкант Найк Борзов. Часть денег от продажи билетов пойдут в пользу благотворительного фонда «Дедморозим», который занимается помощью тяжелобольным детям.

«Приобретая билет на фестиваль, вы поддерживаете тяжелобольных детей и ребят, оставшихся без родительской заботы. Организаторы проекта перечислят „Дедморозим“ по 100 рублей с каждого», — сообщает фонд на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фестиваль Nazavode пройдет в Перми 7 и 8 июля на территории пространства «Берег». На двух сценах выступят известные пермские группы и музыканты, а профессионалы экстремальных видов спорта проведут соревнования и мастер-классы. Хедлайнер фестиваля — Найк Борзов — выступит вечером в субботу.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми на фестивале Nazavode выступит известный музыкант Найк Борзов. Часть денег от продажи билетов пойдут в пользу благотворительного фонда «Дедморозим», который занимается помощью тяжелобольным детям. «Приобретая билет на фестиваль, вы поддерживаете тяжелобольных детей и ребят, оставшихся без родительской заботы. Организаторы проекта перечислят „Дедморозим“ по 100 рублей с каждого», — сообщает фонд на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Фестиваль Nazavode пройдет в Перми 7 и 8 июля на территории пространства «Берег». На двух сценах выступят известные пермские группы и музыканты, а профессионалы экстремальных видов спорта проведут соревнования и мастер-классы. Хедлайнер фестиваля — Найк Борзов — выступит вечером в субботу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...