Мэр Екатеринбурга схитрил с назначением навязанного ему Куйвашевым директора

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов назначил депутата гордумы Антона Гусева полновесным гендиректором «Водоканала». Указ, по данным URA.RU, был подписан еще в конце июня, но вручили его Гусеву только 5 июля. По одной из версий, мэр ждал, выдвинется ли Гусев на выборы в думу.
Гусев стал исполняющим обязанности в начале апреля. До этого он был директором «Водоканала» по общим вопросам. Прежнего гендиректора Евгения Лузгина Орлов был вынужден уволить по распоряжению губернатора Евгения Куйвашева после его разговора с миллиардером Виталием Кочетковым («Мотив»). С конца 2022-го Лузгин по заданию Орлова отстранял близких к Кочеткову топ-менеджеров, включая Гусева, от управления предприятием.
Источник агентства в горадминистрации утверждает, что одна из причин, по которой Гусева все это время не лишали приставки «и. о.», — его возможное выдвижение от ЛДПР. По данным агентства, окружение Кочеткова, оппонирующего Орлову на выборах, несколько недель общалось с руководством партии по этому поводу, и договориться в итоге не удалось. Среди кандидатов, объявленных на конференции ЛДПР 1 июля, Гусева не оказалось.
«Только после этого Орлов активировал опцию переподписания контракта. Хотя постановление он утвердил еще в 20-х числах июня. Если бы Гусева выдвинули [на выборы], эту бумагу Орлов просто порвал бы и сделал все, чтобы в „Водоканале“ был другой руководитель», — объяснил собеседник.
Как писало URA.RU, сразу после назначения в апреле Гусев уволил нескольких руководителей, работавших с Лузгиным. Ходили слухи, что это вызвало острую реакцию со стороны мэрии и лично Орлова. «Но Гусеву впоследствии удалось убедить чиновников, что он не перераспределяет финансовые потоки, а просто хочет повысить эффективность управления МУПом», — объяснил информированный собеседник. Сам Гусев к моменту публикации на звонок корреспондента и сообщение в мессенджере не ответил. В пресс-службе обещали уточнить информацию об утверждении Гусева гендиректором.
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