Мэр Екатеринбурга схитрил с назначением навязанного ему Куйвашевым директора

05 июля 2023 в 20:15 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов держал документ в столе — пока не наступит понимание по выборам Фото: Московец Илья © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов назначил депутата гордумы Антона Гусева полновесным гендиректором «Водоканала». Указ, по данным URA.RU, был подписан еще в конце июня, но вручили его Гусеву только 5 июля. По одной из версий, мэр ждал, выдвинется ли Гусев на выборы в думу. Гусев стал исполняющим обязанности в начале апреля. До этого он был директором «Водоканала» по общим вопросам. Прежнего гендиректора Евгения Лузгина Орлов был вынужден уволить по распоряжению губернатора Евгения Куйвашева после его разговора с миллиардером Виталием Кочетковым («Мотив»). С конца 2022-го Лузгин по заданию Орлова отстранял близких к Кочеткову топ-менеджеров, включая Гусева, от управления предприятием. Источник агентства в горадминистрации утверждает, что одна из причин, по которой Гусева все это время не лишали приставки «и. о.», — его возможное выдвижение от ЛДПР. По данным агентства, окружение Кочеткова, оппонирующего Орлову на выборах, несколько недель общалось с руководством партии по этому поводу, и договориться в итоге не удалось. Среди кандидатов, объявленных на конференции ЛДПР 1 июля, Гусева не оказалось. «Только после этого Орлов активировал опцию переподписания контракта. Хотя постановление он утвердил еще в 20-х числах июня. Если бы Гусева выдвинули [на выборы], эту бумагу Орлов просто порвал бы и сделал все, чтобы в „Водоканале“ был другой руководитель», — объяснил собеседник. Как писало URA.RU, сразу после назначения в апреле Гусев уволил нескольких руководителей, работавших с Лузгиным. Ходили слухи, что это вызвало острую реакцию со стороны мэрии и лично Орлова. «Но Гусеву впоследствии удалось убедить чиновников, что он не перераспределяет финансовые потоки, а просто хочет повысить эффективность управления МУПом», — объяснил информированный собеседник. Сам Гусев к моменту публикации на звонок корреспондента и сообщение в мессенджере не ответил. В пресс-службе обещали уточнить информацию об утверждении Гусева гендиректором. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов назначил депутата гордумы Антона Гусева полновесным гендиректором «Водоканала». Указ, по данным URA.RU, был подписан еще в конце июня, но вручили его Гусеву только 5 июля. По одной из версий, мэр ждал, выдвинется ли Гусев на выборы в думу. Гусев стал исполняющим обязанности в начале апреля. До этого он был директором «Водоканала» по общим вопросам. Прежнего гендиректора Евгения Лузгина Орлов был вынужден уволить по распоряжению губернатора Евгения Куйвашева после его разговора с миллиардером Виталием Кочетковым («Мотив»). С конца 2022-го Лузгин по заданию Орлова отстранял близких к Кочеткову топ-менеджеров, включая Гусева, от управления предприятием. Источник агентства в горадминистрации утверждает, что одна из причин, по которой Гусева все это время не лишали приставки «и. о.», — его возможное выдвижение от ЛДПР. По данным агентства, окружение Кочеткова, оппонирующего Орлову на выборах, несколько недель общалось с руководством партии по этому поводу, и договориться в итоге не удалось. Среди кандидатов, объявленных на конференции ЛДПР 1 июля, Гусева не оказалось. «Только после этого Орлов активировал опцию переподписания контракта. Хотя постановление он утвердил еще в 20-х числах июня. Если бы Гусева выдвинули [на выборы], эту бумагу Орлов просто порвал бы и сделал все, чтобы в „Водоканале“ был другой руководитель», — объяснил собеседник. Как писало URA.RU, сразу после назначения в апреле Гусев уволил нескольких руководителей, работавших с Лузгиным. Ходили слухи, что это вызвало острую реакцию со стороны мэрии и лично Орлова. «Но Гусеву впоследствии удалось убедить чиновников, что он не перераспределяет финансовые потоки, а просто хочет повысить эффективность управления МУПом», — объяснил информированный собеседник. Сам Гусев к моменту публикации на звонок корреспондента и сообщение в мессенджере не ответил. В пресс-службе обещали уточнить информацию об утверждении Гусева гендиректором.