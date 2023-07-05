05 июля 2023

Медсестра из Екатеринбурга едва не убила ребенка во время уборки палаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Клинический институт мозга. Березовский, медсестра, палата, медперсонал, врач, больница, доктор
Медсестре из Екатеринбурга грозит до шести лет лишения свободы Фото:

В Екатеринбурге медсестра детской клинической больницы вытащила трубку для поддержания дыхания из горла семилетней девочки во время уборки палаты. Информация об этом появилась в социальных сетях.

«Медсестра-анестезист детской клинической больницы Людмила нарушила правила безопасности и после операции во время уборки удалила из отверстия горла семилетней девочки специальную трубку для поддержания дыхания. Процедура привела к гипоксии тяжелой степени, снижению насыщения крови кислородом, уменьшению частоты биения сердца и другим тяжким последствиям. Девочку успели спасти», — пишет telegram-канал Shot.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности». Людмиле грозит до шести лет лишения свободы, сейчас она находится под подпиской о невыезде.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу следственного комитета по Свердловской области и регионального минздрава. На момент публикации ответ получить не удалось.

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В Екатеринбурге медсестра детской клинической больницы вытащила трубку для поддержания дыхания из горла семилетней девочки во время уборки палаты. Информация об этом появилась в социальных сетях. «Медсестра-анестезист детской клинической больницы Людмила нарушила правила безопасности и после операции во время уборки удалила из отверстия горла семилетней девочки специальную трубку для поддержания дыхания. Процедура привела к гипоксии тяжелой степени, снижению насыщения крови кислородом, уменьшению частоты биения сердца и другим тяжким последствиям. Девочку успели спасти», — пишет telegram-канал Shot. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности». Людмиле грозит до шести лет лишения свободы, сейчас она находится под подпиской о невыезде. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу следственного комитета по Свердловской области и регионального минздрава. На момент публикации ответ получить не удалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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