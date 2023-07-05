Медсестра из Екатеринбурга едва не убила ребенка во время уборки палаты

В Екатеринбурге медсестра детской клинической больницы вытащила трубку для поддержания дыхания из горла семилетней девочки во время уборки палаты. Информация об этом появилась в социальных сетях.
«Медсестра-анестезист детской клинической больницы Людмила нарушила правила безопасности и после операции во время уборки удалила из отверстия горла семилетней девочки специальную трубку для поддержания дыхания. Процедура привела к гипоксии тяжелой степени, снижению насыщения крови кислородом, уменьшению частоты биения сердца и другим тяжким последствиям. Девочку успели спасти», — пишет telegram-канал Shot.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности». Людмиле грозит до шести лет лишения свободы, сейчас она находится под подпиской о невыезде.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу следственного комитета по Свердловской области и регионального минздрава. На момент публикации ответ получить не удалось.
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