Свердловский СК взялся за дело о гибели двух сотрудников Ozon от менингита

Следственный комитет Свердловской области начал проверку по факту смерти двух сотрудников распределительного центра Ozon от менингококковой инфекции. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«По указанию исполняющего обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области полковника юстиции Анатолия Надбитова территориальными следственными органами СК России организовано проведение процессуальных проверок по каждому из двух указанных случаев», — сказано в сообщении. В ходе проверок сотрудники СК установят точные причины смерти сотрудников Ozon.
В Екатеринбурге в распределительном центре Ozon зафиксирована вспышка менингококковой инфекции, из-за которой погибли два работника. Сотрудники Роспотребнадзора проводят необходимые профилактические мероприятия. Также свердловская прокуратура уже взяла на контроль дело о происшествии. Полная информация о вспышке инфекции в материалах URA.RU.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.