06 июля 2023

На челябинском озере компания из Ижевска попала в шторм. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Изменившаяся на Тургояке погода стала причиной ЧП Фото:

На озере Тургояк (Челябинская область) компания из трех мужчин, приехавших из Ижевска, попала в шторм. Как сообщили URA.RU в пресс-центре Поисково-спасательной службы (ПСС) региона, они могли погибнуть из-за нарушений правил безопасного нахождения в акватории.

«Не приняв во внимание переменчивую погоду, три жителя Ижевска на своей одноместной надувной лодке вышли на акваторию озера, с целью посетить знаменитый остров Веры, находившийся всего в 100 метрах от лагеря. Однако, достичь цели им так и не удалось. Резко налетел шторм. Ливень, ветер, поднявшаяся волна не только снизили видимость, но и привели к резкому подъему уровня воды в судне. С каждой минутой, перегруженная лодка заполнялась водой и оседала все ниже», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС.

В ведомстве отметили, что спасательных жилетов у мужчин в лодке не было. А их попытки выкачать воду из лодки не увенчались успехом. Единственное, что они смогли сделать — сообщить о своем положении спасателям, которые на моторной лодке отбуксировали терпящих крушение на берег.

Спасатели отбуксировали лодку к берегу
Спасатели отбуксировали лодку к берегу
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На озере Тургояк (Челябинская область) компания из трех мужчин, приехавших из Ижевска, попала в шторм. Как сообщили URA.RU в пресс-центре Поисково-спасательной службы (ПСС) региона, они могли погибнуть из-за нарушений правил безопасного нахождения в акватории. «Не приняв во внимание переменчивую погоду, три жителя Ижевска на своей одноместной надувной лодке вышли на акваторию озера, с целью посетить знаменитый остров Веры, находившийся всего в 100 метрах от лагеря. Однако, достичь цели им так и не удалось. Резко налетел шторм. Ливень, ветер, поднявшаяся волна не только снизили видимость, но и привели к резкому подъему уровня воды в судне. С каждой минутой, перегруженная лодка заполнялась водой и оседала все ниже», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС. В ведомстве отметили, что спасательных жилетов у мужчин в лодке не было. А их попытки выкачать воду из лодки не увенчались успехом. Единственное, что они смогли сделать — сообщить о своем положении спасателям, которые на моторной лодке отбуксировали терпящих крушение на берег.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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