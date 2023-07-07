Челябинский губернатор нашел замену VIP-чиновнику, задержанному ФСБ

Первым замминистра строительства Челябинской области стала Людмила Алпатова

Место Ивана Белавкина окончательно отошло бывшей подчиненной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в правительстве Челябинской области

Первым замминистра строительства Челябинской области стала Людмила Алпатова. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер. В этом качестве она сменит осужденного за коррупцию Ивана Белавкина.

«Назначить Алпатову Людмилу Павловну первым заместителем министра строительства и инфраструктуры Челябинской области. Постановление вступает в силу со дня его подписания», — говорится в тексте документа, опубликованного 7 июля на интернет-портале официальной информации.

Ранее Алпатова возглавляла управление инженерной инфраструктуры минстроя. После задержания Белавкина, Алпатова стала также исполняющей обязанности первого замминистра. Теперь она избавилась от приставки «и. о.».

Белавкина задержали в июне 2021 года сотрудники областного УФСБ, демонстративно выведя прямо с заседания коллегии министерства. Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере за покровительство при реализации муниципального контракта на строительство новой котельной в Саткинском районе. Гособвинение запросило для бывшего чиновника 14,5 года колонии строгого режима. Приговор оказался немногим мягче: 13 лет в колонии строгого режима и штраф в 47 млн рублей.