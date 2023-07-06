Заведующую детсадом в Челябинске наказали за побег ребенка

07 июля 2023 в 12:24 Размер текста - 17 +

Должностному лицу судом назначен штраф в размере 10 тысяч рублей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Заведующую детсадом №88 в Челябинске наказали за побег четырехлетнего ребенка из учреждения. Воспитанница легко вышла за пределы территории и ушла домой. На заведующую детсада заведено административное дело, судом назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. «Прокуратура Калининского района города Челябинска провела проверку по обращению законного представителя 4-летней девочки, которая 30 мая 2023 самовольно ушла с территории детского сада №88 города Челябинска. Прокурором района в отношении заведующей дошкольного учреждения возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 5.57 КоАП РФ. Мировым судьей указанному должностному лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе. Прокуратура провела проверку инцидента, в ходе которой выяснилось, что в детсаду отсутствует постоянный контроль за детьми со стороны педагогов. Кроме того, ненадлежащим образом выполняются обязанности по осуществлению присмотра и ухода за воспитанниками. О том, как организована безопасность в детсаду №88, рассказал отец троих детей, посещающих дошкольное учреждение. Как сообщает паблик «31 канала», заборы в детсаду с огромными дырами, в которые свободно пробежит собака крупного размера. При этом цепь с замком на ворота просто накинута сверху. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Заведующую детсадом №88 в Челябинске наказали за побег четырехлетнего ребенка из учреждения. Воспитанница легко вышла за пределы территории и ушла домой. На заведующую детсада заведено административное дело, судом назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. «Прокуратура Калининского района города Челябинска провела проверку по обращению законного представителя 4-летней девочки, которая 30 мая 2023 самовольно ушла с территории детского сада №88 города Челябинска. Прокурором района в отношении заведующей дошкольного учреждения возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 5.57 КоАП РФ. Мировым судьей указанному должностному лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе. Прокуратура провела проверку инцидента, в ходе которой выяснилось, что в детсаду отсутствует постоянный контроль за детьми со стороны педагогов. Кроме того, ненадлежащим образом выполняются обязанности по осуществлению присмотра и ухода за воспитанниками. О том, как организована безопасность в детсаду №88, рассказал отец троих детей, посещающих дошкольное учреждение. Как сообщает паблик «31 канала», заборы в детсаду с огромными дырами, в которые свободно пробежит собака крупного размера. При этом цепь с замком на ворота просто накинута сверху.