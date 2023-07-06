06 июля 2023

Заведующую детсадом в Челябинске наказали за побег ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Детские сады. Клипарт. Тюмень, детский сад, детская площадка, забор
Должностному лицу судом назначен штраф в размере 10 тысяч рублей Фото:

Заведующую детсадом №88 в Челябинске наказали за побег четырехлетнего ребенка из учреждения. Воспитанница легко вышла за пределы территории и ушла домой. На заведующую детсада заведено административное дело, судом назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«Прокуратура Калининского района города Челябинска провела проверку по обращению законного представителя 4-летней девочки, которая 30 мая 2023 самовольно ушла с территории детского сада №88 города Челябинска. Прокурором района в отношении заведующей дошкольного учреждения возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 5.57 КоАП РФ. Мировым судьей указанному должностному лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе.

Прокуратура провела проверку инцидента, в ходе которой выяснилось, что в детсаду отсутствует постоянный контроль за детьми со стороны педагогов. Кроме того, ненадлежащим образом выполняются обязанности по осуществлению присмотра и ухода за воспитанниками.

О том, как организована безопасность в детсаду №88, рассказал отец троих детей, посещающих дошкольное учреждение. Как сообщает паблик «31 канала», заборы в детсаду с огромными дырами, в которые свободно пробежит собака крупного размера. При этом цепь с замком на ворота просто накинута сверху.

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Заведующую детсадом №88 в Челябинске наказали за побег четырехлетнего ребенка из учреждения. Воспитанница легко вышла за пределы территории и ушла домой. На заведующую детсада заведено административное дело, судом назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. «Прокуратура Калининского района города Челябинска провела проверку по обращению законного представителя 4-летней девочки, которая 30 мая 2023 самовольно ушла с территории детского сада №88 города Челябинска. Прокурором района в отношении заведующей дошкольного учреждения возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 5.57 КоАП РФ. Мировым судьей указанному должностному лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе. Прокуратура провела проверку инцидента, в ходе которой выяснилось, что в детсаду отсутствует постоянный контроль за детьми со стороны педагогов. Кроме того, ненадлежащим образом выполняются обязанности по осуществлению присмотра и ухода за воспитанниками. О том, как организована безопасность в детсаду №88, рассказал отец троих детей, посещающих дошкольное учреждение. Как сообщает паблик «31 канала», заборы в детсаду с огромными дырами, в которые свободно пробежит собака крупного размера. При этом цепь с замком на ворота просто накинута сверху.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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