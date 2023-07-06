06 июля 2023

В челябинском СИЗО нашли труп заключенного

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Тюрьма. Тюмень, колючая проволока, тюрьма
Мужчина покончил с собой в камере изолятора Фото:

В СИЗО №1 Челябинска одного из заключенных обнаружили мертвым. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, мужчина покончил с собой.

«Тело заключенного обнаружил сотрудник изолятора. Заключенный погиб в камере. Он совершил самоубийство», — рассказал источник.

По данным URA.RU, мужчина находился под стражей в рамках уголовного дела, возбужденного по ч.4 ст. 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). На момент смерти ему было 61 год.

URA.RU связалось с пресс-службой ГУФСИН по Челябинской области. Там сообщили, что уточнят информацию.

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В СИЗО №1 Челябинска одного из заключенных обнаружили мертвым. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, мужчина покончил с собой. «Тело заключенного обнаружил сотрудник изолятора. Заключенный погиб в камере. Он совершил самоубийство», — рассказал источник. По данным URA.RU, мужчина находился под стражей в рамках уголовного дела, возбужденного по ч.4 ст. 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). На момент смерти ему было 61 год. URA.RU связалось с пресс-службой ГУФСИН по Челябинской области. Там сообщили, что уточнят информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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