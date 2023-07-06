В челябинском СИЗО нашли труп заключенного

Мужчина покончил с собой в камере изолятора
В СИЗО №1 Челябинска одного из заключенных обнаружили мертвым. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, мужчина покончил с собой.
«Тело заключенного обнаружил сотрудник изолятора. Заключенный погиб в камере. Он совершил самоубийство», — рассказал источник.
По данным URA.RU, мужчина находился под стражей в рамках уголовного дела, возбужденного по ч.4 ст. 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). На момент смерти ему было 61 год.
URA.RU связалось с пресс-службой ГУФСИН по Челябинской области. Там сообщили, что уточнят информацию.
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