В Копейске ночью по неизвестным причинам сгорел батут. Видео

08 июля 2023 в 09:57 Размер текста - 17 +

Жители предполагают, что батут могли поджечь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Копейске (Челябинская область) в сквере Калинина в ночь на субботу сгорел надувной батут. Местные жители предполагают, что это мог быть поджог. «В 00:18 сотрудники Копейского гарнизона выехали по сообщению о пожаре в сквере Калинина. Горел надувной механический батут на площади 5 квадратных метров. Возгорание ликвидировано в кратчайшие сроки, пострадавших нет», — сообщили URA.RU в ГУ МЧС по Челябинской области. Там добавили, что на тушении работали две автоцистерны и восемь человек. Причина пожара устанавливается. Горожане в паблике «Подслушано Копейск» предполагают, что батут могли поджечь, поскольку раньше некоторые жаловались на шумную работу его насоса.

В Копейске (Челябинская область) в сквере Калинина в ночь на субботу сгорел надувной батут. Местные жители предполагают, что это мог быть поджог. «В 00:18 сотрудники Копейского гарнизона выехали по сообщению о пожаре в сквере Калинина. Горел надувной механический батут на площади 5 квадратных метров. Возгорание ликвидировано в кратчайшие сроки, пострадавших нет», — сообщили URA.RU в ГУ МЧС по Челябинской области. Там добавили, что на тушении работали две автоцистерны и восемь человек. Причина пожара устанавливается. Горожане в паблике «Подслушано Копейск» предполагают, что батут могли поджечь, поскольку раньше некоторые жаловались на шумную работу его насоса.