07 июля 2023

В Копейске ночью по неизвестным причинам сгорел батут. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Выездное совещание по соблюдению требований техники безопасности при эксплуатации детских аттракционов. Челябинск, аттракцион, батут
Жители предполагают, что батут могли поджечь Фото:

В Копейске (Челябинская область) в сквере Калинина в ночь на субботу сгорел надувной батут. Местные жители предполагают, что это мог быть поджог.

«В 00:18 сотрудники Копейского гарнизона выехали по сообщению о пожаре в сквере Калинина. Горел надувной механический батут на площади 5 квадратных метров. Возгорание ликвидировано в кратчайшие сроки, пострадавших нет», — сообщили URA.RU в ГУ МЧС по Челябинской области.

Там добавили, что на тушении работали две автоцистерны и восемь человек. Причина пожара устанавливается. Горожане в паблике «Подслушано Копейск» предполагают, что батут могли поджечь, поскольку раньше некоторые жаловались на шумную работу его насоса.

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В Копейске (Челябинская область) в сквере Калинина в ночь на субботу сгорел надувной батут. Местные жители предполагают, что это мог быть поджог. «В 00:18 сотрудники Копейского гарнизона выехали по сообщению о пожаре в сквере Калинина. Горел надувной механический батут на площади 5 квадратных метров. Возгорание ликвидировано в кратчайшие сроки, пострадавших нет», — сообщили URA.RU в ГУ МЧС по Челябинской области. Там добавили, что на тушении работали две автоцистерны и восемь человек. Причина пожара устанавливается. Горожане в паблике «Подслушано Копейск» предполагают, что батут могли поджечь, поскольку раньше некоторые жаловались на шумную работу его насоса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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