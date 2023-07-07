В Челябинске автобус изменит маршрут из-за ремонта теплотрассы

Автобус №21с будет ходить по другому маршруту до 13 июля
В Челябинске временно изменится схема движения автобуса №21с из-за ремонта теплотрассы в Тракторозаводском районе. Об этом сообщается в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт».
«Автобус №21с до 13 июля изменил свой маршрут. До 13 июля закрыто движение по Героев Танкограда от Бажова до Котина. Ремонт теплотрассы», — говорится в сообщении.
Уточняется, что автобус №21 будет следовать по маршруту ЧТЗ-Героев Танкограда-Котина-переулок Лермонтова-Бажова-ТЭЦ-3. Горожанам рекомендуют пользоваться остановками общественного транспорта «Улица Котина» и «Радуга».
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