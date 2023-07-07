07 июля 2023

В Челябинске автобус изменит маршрут из-за ремонта теплотрассы. Схема

В Челябинске автобус изменит маршрут из-за ремонта теплотрассы
© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по соблюдения масочного режима в транспорте и на объектах торговли. Челябинск, транспорт, эпидемия, автобус, городской транспорт, масочный режим, коронавирус, covid, ковид
Автобус №21с будет ходить по другому маршруту до 13 июля Фото:

В Челябинске временно изменится схема движения автобуса №21с из-за ремонта теплотрассы в Тракторозаводском районе. Об этом сообщается в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт».

«Автобус №21с до 13 июля изменил свой маршрут. До 13 июля закрыто движение по Героев Танкограда от Бажова до Котина. Ремонт теплотрассы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что автобус №21 будет следовать по маршруту ЧТЗ-Героев Танкограда-Котина-переулок Лермонтова-Бажова-ТЭЦ-3. Горожанам рекомендуют пользоваться остановками общественного транспорта «Улица Котина» и «Радуга».

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В Челябинске временно изменится схема движения автобуса №21с из-за ремонта теплотрассы в Тракторозаводском районе. Об этом сообщается в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт». «Автобус №21с до 13 июля изменил свой маршрут. До 13 июля закрыто движение по Героев Танкограда от Бажова до Котина. Ремонт теплотрассы», — говорится в сообщении. Уточняется, что автобус №21 будет следовать по маршруту ЧТЗ-Героев Танкограда-Котина-переулок Лермонтова-Бажова-ТЭЦ-3. Горожанам рекомендуют пользоваться остановками общественного транспорта «Улица Котина» и «Радуга».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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