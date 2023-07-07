В Челябинске автобус изменит маршрут из-за ремонта теплотрассы. Схема

В Челябинске автобус изменит маршрут из-за ремонта теплотрассы

08 июля 2023 в 11:58 Размер текста - 17 +

Автобус №21с будет ходить по другому маршруту до 13 июля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске временно изменится схема движения автобуса №21с из-за ремонта теплотрассы в Тракторозаводском районе. Об этом сообщается в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт». «Автобус №21с до 13 июля изменил свой маршрут. До 13 июля закрыто движение по Героев Танкограда от Бажова до Котина. Ремонт теплотрассы», — говорится в сообщении. Уточняется, что автобус №21 будет следовать по маршруту ЧТЗ-Героев Танкограда-Котина-переулок Лермонтова-Бажова-ТЭЦ-3. Горожанам рекомендуют пользоваться остановками общественного транспорта «Улица Котина» и «Радуга». Telegram-канал «Челябинский общественный транспорт»

В Челябинске временно изменится схема движения автобуса №21с из-за ремонта теплотрассы в Тракторозаводском районе. Об этом сообщается в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт». «Автобус №21с до 13 июля изменил свой маршрут. До 13 июля закрыто движение по Героев Танкограда от Бажова до Котина. Ремонт теплотрассы», — говорится в сообщении. Уточняется, что автобус №21 будет следовать по маршруту ЧТЗ-Героев Танкограда-Котина-переулок Лермонтова-Бажова-ТЭЦ-3. Горожанам рекомендуют пользоваться остановками общественного транспорта «Улица Котина» и «Радуга».