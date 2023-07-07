07 июля 2023

В метро Екатеринбурга вернулся английский язык

В екатеринбургском метрополитене вернулась английская озвучка станций
© Служба новостей «URA.RU»
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Станция метро 1905 года. Екатеринбург, транспорт, пассажиры, метрополитен, метро, вагон метро, станция 1905 года, пассажиры метро
В метро снова используется английская озвучка станций Фото:

В екатеринбургском метрополитене вернулась английская озвучка станций. Об этом URA.RU рассказали читатели.

«В метро снова стали дублировать название станций на английском языке. Возможно это связано с предстоящим ИННОПРОМ-2023», — сообщил читатель агентства Андрей.

Озвучка станций на английском языке исчезла в метро Екатеринбурга в апреле прошлого года. Корреспондент URA.RU направил запрос представителям екатеринбургского метро. На момент публикации ответ не поступил.

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В екатеринбургском метрополитене вернулась английская озвучка станций. Об этом URA.RU рассказали читатели. «В метро снова стали дублировать название станций на английском языке. Возможно это связано с предстоящим ИННОПРОМ-2023», — сообщил читатель агентства Андрей. Озвучка станций на английском языке исчезла в метро Екатеринбурга в апреле прошлого года. Корреспондент URA.RU направил запрос представителям екатеринбургского метро. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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