В метро Екатеринбурга вернулся английский язык

В метро снова используется английская озвучка станций
В екатеринбургском метрополитене вернулась английская озвучка станций. Об этом URA.RU рассказали читатели.
«В метро снова стали дублировать название станций на английском языке. Возможно это связано с предстоящим ИННОПРОМ-2023», — сообщил читатель агентства Андрей.
Озвучка станций на английском языке исчезла в метро Екатеринбурга в апреле прошлого года. Корреспондент URA.RU направил запрос представителям екатеринбургского метро. На момент публикации ответ не поступил.
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