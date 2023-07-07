Пермский губернатор Махонин раскрыл место силы

Пермский губернатор Махонин рассказал о поселке, где родился и вырос

Махонин назвал поселок Рябинино местом силы Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин назвал местом силы поселок Рябинино (Пермский край), где он родился и вырос. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале.

«Сегодня моему родному Рябинино исполняется 100 лет. Всегда гордился и продолжаю гордиться своей землей. Это мой дом, мое место силы», — написал в посте Махонин.

Пермский губернатор подчеркнул, что с удовольствием приезжает домой, как только выдается свободное время. По мнению Махонина, в поселке Рябинино живут добрые, трудолюбивые люди, которые чувствуют ответственность за судьбу родных мест.

«Здесь я родился, провел счастливое детство, учился у замечательных педагогов, обрел настоящих друзей. А сколько баек можно рассказать про эти годы…» — отметил политик.

Ранее сообщалось, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин по традиции встречает Новый год на своей малой родине в Рябинино. Здесь живут его мама и друзья детства.