Север Пермского края накрыло грозами и шквалистым ветром

08 июля 2023 в 22:21 Размер текста - 17 +

Грозовой фронт будет смещаться на восток, предупреждают метеорологи Фото: Илья Московец © URA.RU Сильные грозы со шквалистым ветром 8 июля были зафиксированы сразу в нескольких районах Прикамья. По данным ГИС-центра ПГНИУ, осадки пришли с запада и захлестнули север региона. «Сильные грозы отмечаются в Гайнском, Кочевском, Юрлинском, Косинском и Кудымкарском районах. Это первая такая мощная гроза в Пермском крае в этом сезоне», — написано в telegram-канале «Опасные природные явления Пермского края». Метеорологи отмечают, что в Кочево гроза уже принесла 24 миллиметра осадков, что является четвертью от месячной нормы июля. Ранее синоптики предупреждали жителей Пермского края о наступающей жаре с грозами, градом и сильным ветром. Неблагоприятные погодные условия были спрогнозированы на 8 и 9 июля.

Сильные грозы со шквалистым ветром 8 июля были зафиксированы сразу в нескольких районах Прикамья. По данным ГИС-центра ПГНИУ, осадки пришли с запада и захлестнули север региона. «Сильные грозы отмечаются в Гайнском, Кочевском, Юрлинском, Косинском и Кудымкарском районах. Это первая такая мощная гроза в Пермском крае в этом сезоне», — написано в telegram-канале «Опасные природные явления Пермского края». Метеорологи отмечают, что в Кочево гроза уже принесла 24 миллиметра осадков, что является четвертью от месячной нормы июля. Ранее синоптики предупреждали жителей Пермского края о наступающей жаре с грозами, градом и сильным ветром. Неблагоприятные погодные условия были спрогнозированы на 8 и 9 июля.