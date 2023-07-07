07 июля 2023

Север Пермского края накрыло грозами и шквалистым ветром

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, гроза, ночь, молнии
Грозовой фронт будет смещаться на восток, предупреждают метеорологи Фото:

Сильные грозы со шквалистым ветром 8 июля были зафиксированы сразу в нескольких районах Прикамья. По данным ГИС-центра ПГНИУ, осадки пришли с запада и захлестнули север региона.

«Сильные грозы отмечаются в Гайнском, Кочевском, Юрлинском, Косинском и Кудымкарском районах. Это первая такая мощная гроза в Пермском крае в этом сезоне», — написано в telegram-канале «Опасные природные явления Пермского края». Метеорологи отмечают, что в Кочево гроза уже принесла 24 миллиметра осадков, что является четвертью от месячной нормы июля.

Ранее синоптики предупреждали жителей Пермского края о наступающей жаре с грозами, градом и сильным ветром. Неблагоприятные погодные условия были спрогнозированы на 8 и 9 июля.

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Сильные грозы со шквалистым ветром 8 июля были зафиксированы сразу в нескольких районах Прикамья. По данным ГИС-центра ПГНИУ, осадки пришли с запада и захлестнули север региона. «Сильные грозы отмечаются в Гайнском, Кочевском, Юрлинском, Косинском и Кудымкарском районах. Это первая такая мощная гроза в Пермском крае в этом сезоне», — написано в telegram-канале «Опасные природные явления Пермского края». Метеорологи отмечают, что в Кочево гроза уже принесла 24 миллиметра осадков, что является четвертью от месячной нормы июля. Ранее синоптики предупреждали жителей Пермского края о наступающей жаре с грозами, градом и сильным ветром. Неблагоприятные погодные условия были спрогнозированы на 8 и 9 июля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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