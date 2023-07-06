Пермяков в выходные ждет жара с грозами, градом и ветром

07 июля 2023 в 12:03 Размер текста - 17 +

Во время грозы ветер усилится до 20 метров в секунду Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае 8—9 июля ожидается жаркая погода с грозами и градом. О прогнозе на предстоящие выходные сообщается в группе «Метеоролог и я» в соцсети «ВКонтакте». «В субботу [8 июля] в Пермском крае переменная облачность, по югу малооблачная погода, по северу и северо-западу местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью 13-18 тепла, днем воздух прогреется до 27-32 градусов», — пишут авторы группы «Метеоролог и я». Сильный дождь с грозами и градом ожидается в отдельных территориях Прикамья и в воскресенье, 9 июля. При грозе порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. На востоке региона в горах температура воздуха достигнет 34 градусов. На севере края — до 28 градусов тепла. В Прикамье из-за установившейся жаркой погоды обмелела Кама. Нехватка влаги привела к гибели посевов. В отдельных территориях региона уже введен режим чрезвычайной ситуации.

В Пермском крае 8—9 июля ожидается жаркая погода с грозами и градом. О прогнозе на предстоящие выходные сообщается в группе «Метеоролог и я» в соцсети «ВКонтакте». «В субботу [8 июля] в Пермском крае переменная облачность, по югу малооблачная погода, по северу и северо-западу местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью 13-18 тепла, днем воздух прогреется до 27-32 градусов», — пишут авторы группы «Метеоролог и я». Сильный дождь с грозами и градом ожидается в отдельных территориях Прикамья и в воскресенье, 9 июля. При грозе порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. На востоке региона в горах температура воздуха достигнет 34 градусов. На севере края — до 28 градусов тепла. В Прикамье из-за установившейся жаркой погоды обмелела Кама. Нехватка влаги привела к гибели посевов. В отдельных территориях региона уже введен режим чрезвычайной ситуации.