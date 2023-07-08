08 июля 2023

В Екатеринбурге внезапно отменили рейс в Москву. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, аэрофлот, самолет
Самолет должен был вылететь 8 июля в 17:15, однако рейс был отменен Фото:

В Екатеринбурге отменили рейс в Москву, который должен был состояться 8 июля в 17:15. Информация об этом появилась на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.

Рейс SU-1403 авиакомпании «Аэрофлот» должен был вылететь из Екатеринбурга в московский аэропорт Шереметьево, однако был отменен, указано на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины отмены рейса на данный момент неизвестны.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Аэрофлот». На момент публикации новости ответ не был получен.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге отменили рейс в Москву, который должен был состояться 8 июля в 17:15. Информация об этом появилась на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово. Рейс SU-1403 авиакомпании «Аэрофлот» должен был вылететь из Екатеринбурга в московский аэропорт Шереметьево, однако был отменен, указано на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины отмены рейса на данный момент неизвестны. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Аэрофлот». На момент публикации новости ответ не был получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...