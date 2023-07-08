В Екатеринбурге внезапно отменили рейс в Москву. Скрин

09 июля 2023 в 04:09 Размер текста - 17 +

Самолет должен был вылететь 8 июля в 17:15, однако рейс был отменен Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Екатеринбурге отменили рейс в Москву, который должен был состояться 8 июля в 17:15. Информация об этом появилась на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово. Рейс SU-1403 авиакомпании «Аэрофлот» должен был вылететь из Екатеринбурга в московский аэропорт Шереметьево, однако был отменен, указано на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины отмены рейса на данный момент неизвестны. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Аэрофлот». На момент публикации новости ответ не был получен. Скрин: онлайн-табло аэропорта Кольцово

В Екатеринбурге отменили рейс в Москву, который должен был состояться 8 июля в 17:15. Информация об этом появилась на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово. Рейс SU-1403 авиакомпании «Аэрофлот» должен был вылететь из Екатеринбурга в московский аэропорт Шереметьево, однако был отменен, указано на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины отмены рейса на данный момент неизвестны. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Аэрофлот». На момент публикации новости ответ не был получен.