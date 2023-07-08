Самолет должен был вылететь 8 июля в 17:15, однако рейс был отменен
В Екатеринбурге отменили рейс в Москву, который должен был состояться 8 июля в 17:15. Информация об этом появилась на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.
Рейс SU-1403 авиакомпании «Аэрофлот» должен был вылететь из Екатеринбурга в московский аэропорт Шереметьево, однако был отменен, указано на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины отмены рейса на данный момент неизвестны.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Аэрофлот». На момент публикации новости ответ не был получен.
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