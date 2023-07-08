08 июля 2023
07 июля 2023

Челябинский губернатор Текслер пожелал рыбакам удачного клева

© Служба новостей «URA.RU»
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Чемпионат челябинской области 2015 по ловле рыбы на донную удочку. Рыбалка. Шершневское водохранилище. Челябинск., соревнования, рыбак, дамба, лето, рыболов, шершневское водохранилище, рыба, водохранилище, отдых, озеро, рыбалка, шершни
Рыбалка — приятный отдых для челябинцев Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жителей региона с Днем рыбака. Он пожелал всем рыбакам удачного клева.

«Поздравляю вас с Днем рыбака. Желаю предприятиям рыбохозяйственного комплекса дальнейшего развития и процветания, а всем рыбакам — здоровья, благополучия и удачного клева!», — говорится в поздравлении, размещенном на сайте губернатора Текслера.

Глава региона отметил, что Южный Урал богат озерами, а рыбалка для многих челябинцев — приятный вид отдыха. Рыбоводство составляет важную часть региональной экономики, жителям области всегда доступна свежая рыба от местных производителей.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жителей региона с Днем рыбака. Он пожелал всем рыбакам удачного клева. «Поздравляю вас с Днем рыбака. Желаю предприятиям рыбохозяйственного комплекса дальнейшего развития и процветания, а всем рыбакам — здоровья, благополучия и удачного клева!», — говорится в поздравлении, размещенном на сайте губернатора Текслера. Глава региона отметил, что Южный Урал богат озерами, а рыбалка для многих челябинцев — приятный вид отдыха. Рыбоводство составляет важную часть региональной экономики, жителям области всегда доступна свежая рыба от местных производителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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