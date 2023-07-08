Челябинский губернатор Текслер пожелал рыбакам удачного клева

Рыбалка — приятный отдых для челябинцев
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жителей региона с Днем рыбака. Он пожелал всем рыбакам удачного клева.
«Поздравляю вас с Днем рыбака. Желаю предприятиям рыбохозяйственного комплекса дальнейшего развития и процветания, а всем рыбакам — здоровья, благополучия и удачного клева!», — говорится в поздравлении, размещенном на сайте губернатора Текслера.
Глава региона отметил, что Южный Урал богат озерами, а рыбалка для многих челябинцев — приятный вид отдыха. Рыбоводство составляет важную часть региональной экономики, жителям области всегда доступна свежая рыба от местных производителей.
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