Пассажирка авиакомпании Utair надела детский горшок на голову, чтобы сэкономить на полете 09 июля 2023 в 15:35 Размер текста - 17 + Сотрудники авиакомпании не пустили на борт пассажирку с горшком на голове Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пассажирка авиакомпании Utair в аэропорту Внуково в Москве надела на голову детский горшок, чтобы не платить за негабаритный груз. Об этом в соцсети сообщают очевидцы. «Мамочка пытается пройти в салон самолета с горшком в руках, представитель авиакомпании ее останавливает, идентифицирует емкость как негабаритный груз и предлагает оплатить или оставить. Пассажирка выбирает третий вариант и надевает горшок на голову», — сообщает telegram-канал Mash. Уточняется, что пассажирке все-таки пришлось оставить горшок, так как сотрудники авиакомпании не пропустили ее в салон, а оплачивать негабаритный груз экономически не выгодно. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не получен. Пассажирка авиакомпании Utair в аэропорту Внуково в Москве надела на голову детский горшок, чтобы не платить за негабаритный груз. Об этом в соцсети сообщают очевидцы. «Мамочка пытается пройти в салон самолета с горшком в руках, представитель авиакомпании ее останавливает, идентифицирует емкость как негабаритный груз и предлагает оплатить или оставить. Пассажирка выбирает третий вариант и надевает горшок на голову», — сообщает telegram-канал Mash. Уточняется, что пассажирке все-таки пришлось оставить горшок, так как сотрудники авиакомпании не пропустили ее в салон, а оплачивать негабаритный груз экономически не выгодно. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не получен. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям