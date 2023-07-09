Пассажирка авиакомпании Utair надела детский горшок на голову, чтобы сэкономить на полете

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Гражданская авиация. Пермь, utair, авиация, ютэйр, подготовка к полету, самолеты, аэропорт внуково, самолет на пероне
Сотрудники авиакомпании не пустили на борт пассажирку с горшком на голове Фото:

Пассажирка авиакомпании Utair в аэропорту Внуково в Москве надела на голову детский горшок, чтобы не платить за негабаритный груз. Об этом в соцсети сообщают очевидцы.

«Мамочка пытается пройти в салон самолета с горшком в руках, представитель авиакомпании ее останавливает, идентифицирует емкость как негабаритный груз и предлагает оплатить или оставить. Пассажирка выбирает третий вариант и надевает горшок на голову», — сообщает telegram-канал Mash. Уточняется, что пассажирке все-таки пришлось оставить горшок, так как сотрудники авиакомпании не пропустили ее в салон, а оплачивать негабаритный груз экономически не выгодно.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не получен.

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Пассажирка авиакомпании Utair в аэропорту Внуково в Москве надела на голову детский горшок, чтобы не платить за негабаритный груз. Об этом в соцсети сообщают очевидцы. «Мамочка пытается пройти в салон самолета с горшком в руках, представитель авиакомпании ее останавливает, идентифицирует емкость как негабаритный груз и предлагает оплатить или оставить. Пассажирка выбирает третий вариант и надевает горшок на голову», — сообщает telegram-канал Mash. Уточняется, что пассажирке все-таки пришлось оставить горшок, так как сотрудники авиакомпании не пропустили ее в салон, а оплачивать негабаритный груз экономически не выгодно. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не получен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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