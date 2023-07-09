«Уральские локомотивы» делают беспилотную «Ласточку»

10 июля 2023 в 11:07 Размер текста - 17 +

Представленная на «Иннопроме» в Екатеринбурге «Ласточка» стала базовой моделью электропоезда, которую дальше ждет несколько модификаций Фото: Московец Илья © URA.RU Компания «Уральские локомотивы» (входит в холдинг «Синара — Транспортные машины») работает над различными модификациями электропоезда «Ласточка», в том числе над беспилотной. Чтобы проект обрел реальное воплощение, потребуется развивать и железнодорожную инфраструктуру, рассказал URA.RU директор по маркетингу «Синара — Транспортные машины» Михаил Бойко. «Совместно с ООО „РЖД“ в „Ласточку“ внедряется система автоведения. Это поэтапная процедура, значительные результаты уже достигнуты. На Московском центральном кольце „Ласточка“ уже во многом может работать автономно. В перспективе мы сделаем полностью беспилотный электропоезд, но здесь речь уже о комплексном развитии вместе с инфраструктурой», — поделился Бойкою. В планах на ближайшие два — три года у «Уральских локомотивов» создание новых модификаций «Ласточки». Во-первых, с двусистемным управлением — и на постоянном, и на переменном токе. Это актуально, когда электропоезд перемещается по участкам с разным типом электрификации. Во-вторых, «Ласточка» с возможностью автономного хода, то есть не по электрофицированному участку пути, по участкам протяженностью 120 — 150 километров. Еще одна модификация — «Ласточка», способная быстро набирать и быстро сбрасывать скорость. Это актуально для крупных агломераций, где часто приходится останавливаться. Ранее URA.RU сообщало, что на «Иннопроме» представили полностью импортозамещенный аналог электропоезда «Ласточка». Электропоезд ЭС104-001 сделан полностью из российских комплектующих. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Компания «Уральские локомотивы» (входит в холдинг «Синара — Транспортные машины») работает над различными модификациями электропоезда «Ласточка», в том числе над беспилотной. Чтобы проект обрел реальное воплощение, потребуется развивать и железнодорожную инфраструктуру, рассказал URA.RU директор по маркетингу «Синара — Транспортные машины» Михаил Бойко. «Совместно с ООО „РЖД“ в „Ласточку“ внедряется система автоведения. Это поэтапная процедура, значительные результаты уже достигнуты. На Московском центральном кольце „Ласточка“ уже во многом может работать автономно. В перспективе мы сделаем полностью беспилотный электропоезд, но здесь речь уже о комплексном развитии вместе с инфраструктурой», — поделился Бойкою. В планах на ближайшие два — три года у «Уральских локомотивов» создание новых модификаций «Ласточки». Во-первых, с двусистемным управлением — и на постоянном, и на переменном токе. Это актуально, когда электропоезд перемещается по участкам с разным типом электрификации. Во-вторых, «Ласточка» с возможностью автономного хода, то есть не по электрофицированному участку пути, по участкам протяженностью 120 — 150 километров. Еще одна модификация — «Ласточка», способная быстро набирать и быстро сбрасывать скорость. Это актуально для крупных агломераций, где часто приходится останавливаться. Ранее URA.RU сообщало, что на «Иннопроме» представили полностью импортозамещенный аналог электропоезда «Ласточка». Электропоезд ЭС104-001 сделан полностью из российских комплектующих.