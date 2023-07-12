В зоне спецоперации погиб гранатометчик из ЯНАО

12 июля 2023 в 16:01 Размер текста - 17 +

Военнослужащий из Лабытнанги погиб в зоне спецоперации Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В зоне проведения специальной военной операции погиб военнослужащий из Лабытнанги (ЯНАО) Иван Бердюгин. Он служил гранатометчиков в мотострелковых войсках, сообщила пресс-служба городской администрации. «Погиб наш земляк, воин-контрактник Иван Бердюгин. Рядовой проходил службу в должности гранатометчика мотострелкового взвода», — сообщает пресс-служба администрации в официальном telegram-канале «Лабытнанги+Харп». Глава города Марина Трескова выразила свои соболезнование семье и друзьям героя. Сообщается, что похороны военнослужащего состоятся в Лабытнанги, где у Ивана осталась семья. Специальную военную операцию Россия проводит с 24 февраля 2022 года. В защите Отечества принимают бойцы со всех регионов РФ, в том числе и с Ямала. Погибший военнослужащий из Лабытнанги Иван Бердюгин Фото: telegram-канал «Лабытнанги+Харп»

В зоне проведения специальной военной операции погиб военнослужащий из Лабытнанги (ЯНАО) Иван Бердюгин. Он служил гранатометчиков в мотострелковых войсках, сообщила пресс-служба городской администрации. «Погиб наш земляк, воин-контрактник Иван Бердюгин. Рядовой проходил службу в должности гранатометчика мотострелкового взвода», — сообщает пресс-служба администрации в официальном telegram-канале «Лабытнанги+Харп». Глава города Марина Трескова выразила свои соболезнование семье и друзьям героя. Сообщается, что похороны военнослужащего состоятся в Лабытнанги, где у Ивана осталась семья. Специальную военную операцию Россия проводит с 24 февраля 2022 года. В защите Отечества принимают бойцы со всех регионов РФ, в том числе и с Ямала.