В зоне спецоперации погиб гранатометчик из ЯНАО

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Похороны на Северном кладбище погибшего в зоне СВО старшего сержанта ВДВ Рожкова Вадима. Пермь, гвоздики, траурная церемония, прощание с погибшим в сво
Военнослужащий из Лабытнанги погиб в зоне спецоперации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В зоне проведения специальной военной операции погиб военнослужащий из Лабытнанги (ЯНАО) Иван Бердюгин. Он служил гранатометчиков в мотострелковых войсках, сообщила пресс-служба городской администрации.

«Погиб наш земляк, воин-контрактник Иван Бердюгин. Рядовой проходил службу в должности гранатометчика мотострелкового взвода», — сообщает пресс-служба администрации в официальном telegram-канале «Лабытнанги+Харп».

Глава города Марина Трескова выразила свои соболезнование семье и друзьям героя. Сообщается, что похороны военнослужащего состоятся в Лабытнанги, где у Ивана осталась семья.

Специальную военную операцию Россия проводит с 24 февраля 2022 года. В защите Отечества принимают бойцы со всех регионов РФ, в том числе и с Ямала.

Погибший военнослужащий из Лабытнанги Иван Бердюгин
Погибший военнослужащий из Лабытнанги Иван Бердюгин
Фото:

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В зоне проведения специальной военной операции погиб военнослужащий из Лабытнанги (ЯНАО) Иван Бердюгин. Он служил гранатометчиков в мотострелковых войсках, сообщила пресс-служба городской администрации. «Погиб наш земляк, воин-контрактник Иван Бердюгин. Рядовой проходил службу в должности гранатометчика мотострелкового взвода», — сообщает пресс-служба администрации в официальном telegram-канале «Лабытнанги+Харп». Глава города Марина Трескова выразила свои соболезнование семье и друзьям героя. Сообщается, что похороны военнослужащего состоятся в Лабытнанги, где у Ивана осталась семья. Специальную военную операцию Россия проводит с 24 февраля 2022 года. В защите Отечества принимают бойцы со всех регионов РФ, в том числе и с Ямала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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