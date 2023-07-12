В зоне спецоперации погиб гранатометчик из ЯНАО

В зоне проведения специальной военной операции погиб военнослужащий из Лабытнанги (ЯНАО) Иван Бердюгин. Он служил гранатометчиков в мотострелковых войсках, сообщила пресс-служба городской администрации.
«Погиб наш земляк, воин-контрактник Иван Бердюгин. Рядовой проходил службу в должности гранатометчика мотострелкового взвода», — сообщает пресс-служба администрации в официальном telegram-канале «Лабытнанги+Харп».
Глава города Марина Трескова выразила свои соболезнование семье и друзьям героя. Сообщается, что похороны военнослужащего состоятся в Лабытнанги, где у Ивана осталась семья.
Специальную военную операцию Россия проводит с 24 февраля 2022 года. В защите Отечества принимают бойцы со всех регионов РФ, в том числе и с Ямала.
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