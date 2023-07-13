Посетивший Турцию свердловчанин раскрыл истинное отношение местных к русским

Жители Турции опасаются оттока русских туристов из-за освобождения командиров Азова*

13 июля 2023 в 20:52 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржец уверен, что турки не хотят портить отношения с туристами из России Фото: Ритис Бараускас © URA.RU Жители Турции, чей основной вид дохода связан с туризмом, очень сильно переживают из-за решения президента Реджепа Эрдогана освободить командиров нацтабальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Турки боятся, что подобный шаг ухудшит отношения с Россией, что, в свою очередь, приведет к высокому оттоку российских туристов. Русских туристов в Турции любят и ждут. Своими впечатлениями после посещение Турции с журналистом URA.RU поделился екатеринбуржец Вусал Мамедов. «Я ездил отдыхать с супругой в Мармарис. Атмосфера Мармариса очень располагает к общению с местными жителями, а они не против обсудить последние изменения в политике или экономике. Турки переживают, что решение Эрдогана поддержать членство Украины в НАТО и освободить командиров „Азова“* негативно скажется на взаимоотношениях двух стран. И как итог — большой отток русских туристов. А ведь турки открыто признаются в том, что очень ждут россиян, так как мы не скупимся на отдых и оставляем большие чаевые», — рассказывает Вусал. По словам екатеринбуржца, некоторые жители курортного города уверены в том, что власти Турции должны соблюдать нейтральность, когда речь идет о СВО. «Турки считают, что вооруженный конфликт между Россией и Украиной не должен касаться их страны. Они уверены в том, что любое действие президента должно приносить народу только благо. Турки опасаются, что Россия закроет авиасообщение в Турцию. Местные уже считают, сколько денег они потеряют, если россияне перестанут ездить на их курорты. И скажу так: перспективы их не радуют», — отметил Мамедов.



Ранее сообщалось, что Анкара возвращает Украине боевиков «Азова»*. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что ситуация не повлияет на совместные проекты между Анкарой и Москвой. Турецкие политологи уверяют, что данная ситуация с передачей боевиков не нарушила договоренности Турции и РФ. Однако Кремль назвал выдачу Турцией боевиков «Азова»* Украине нарушением договора. Согласно договору, указанные лица должны были находиться на территории Турции до окончания СВО. URA.RU писало о том, что грузинская молодежь настроена агрессивно по отношению к россиянам. Однако старшее поколение встречает русских с улыбкой и радушием. Екатеринбуржец рассказал, как изменилось отношение местных жителей к россиянам на фоне протестов из-за указа президента России Владимира Путина об отмене визового режима для граждан Грузии. *Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Турции, чей основной вид дохода связан с туризмом, очень сильно переживают из-за решения президента Реджепа Эрдогана освободить командиров нацтабальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Турки боятся, что подобный шаг ухудшит отношения с Россией, что, в свою очередь, приведет к высокому оттоку российских туристов. Русских туристов в Турции любят и ждут. Своими впечатлениями после посещение Турции с журналистом URA.RU поделился екатеринбуржец Вусал Мамедов. «Я ездил отдыхать с супругой в Мармарис. Атмосфера Мармариса очень располагает к общению с местными жителями, а они не против обсудить последние изменения в политике или экономике. Турки переживают, что решение Эрдогана поддержать членство Украины в НАТО и освободить командиров „Азова“* негативно скажется на взаимоотношениях двух стран. И как итог — большой отток русских туристов. А ведь турки открыто признаются в том, что очень ждут россиян, так как мы не скупимся на отдых и оставляем большие чаевые», — рассказывает Вусал. По словам екатеринбуржца, некоторые жители курортного города уверены в том, что власти Турции должны соблюдать нейтральность, когда речь идет о СВО. «Турки считают, что вооруженный конфликт между Россией и Украиной не должен касаться их страны. Они уверены в том, что любое действие президента должно приносить народу только благо. Турки опасаются, что Россия закроет авиасообщение в Турцию. Местные уже считают, сколько денег они потеряют, если россияне перестанут ездить на их курорты. И скажу так: перспективы их не радуют», — отметил Мамедов. Ранее сообщалось, что Анкара возвращает Украине боевиков «Азова»*. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что ситуация не повлияет на совместные проекты между Анкарой и Москвой. Турецкие политологи уверяют, что данная ситуация с передачей боевиков не нарушила договоренности Турции и РФ. Однако Кремль назвал выдачу Турцией боевиков «Азова»* Украине нарушением договора. Согласно договору, указанные лица должны были находиться на территории Турции до окончания СВО. URA.RU писало о том, что грузинская молодежь настроена агрессивно по отношению к россиянам. Однако старшее поколение встречает русских с улыбкой и радушием. Екатеринбуржец рассказал, как изменилось отношение местных жителей к россиянам на фоне протестов из-за указа президента России Владимира Путина об отмене визового режима для граждан Грузии. *Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ