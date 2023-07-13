Власти хотят организовать в центре Челябинска одностороннее движение. Скрин

14 июля 2023 в 10:39 Размер текста - 17 +

На дублере проспекта Ленина вдоль ЮУрГУ могут сделать одностороннее движение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти в центре Челябинска планируют организовать одностороннее движение или установить знаки, запрещающие остановку, на дублере проспекта Ленина. Для определения судьбы участка был создан опрос, который можно пройти до 17 июля на «Госуслугах». «Дорожное движение на дублере проспекта Ленина от улиц Энтузиастов до Лесопарковой — двухстороннее. Жителям могут решить: организовать одностороннее движение от улицы Лесопарковой до Энтузиастов либо оставить двухстороннее движение с установкой знаков, запрещающих остановку», — указано в описании опроса на сайте «Госуслуги». На дублере вдоль Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) две полосы, но одна из них всегда заставлена автомобилями. Кроме того, по первой линии от улиц Лесопарковой до Энтузиастов расположено много магазинов и заведений, из-за чего движение затруднено. Скрин: портал «Госуслуги» Скрин: портал «Госуслуги»

Власти в центре Челябинска планируют организовать одностороннее движение или установить знаки, запрещающие остановку, на дублере проспекта Ленина. Для определения судьбы участка был создан опрос, который можно пройти до 17 июля на «Госуслугах». «Дорожное движение на дублере проспекта Ленина от улиц Энтузиастов до Лесопарковой — двухстороннее. Жителям могут решить: организовать одностороннее движение от улицы Лесопарковой до Энтузиастов либо оставить двухстороннее движение с установкой знаков, запрещающих остановку», — указано в описании опроса на сайте «Госуслуги». На дублере вдоль Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) две полосы, но одна из них всегда заставлена автомобилями. Кроме того, по первой линии от улиц Лесопарковой до Энтузиастов расположено много магазинов и заведений, из-за чего движение затруднено.