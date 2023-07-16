По словам жителей Юго-Запада, произошел мощный хлопок (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жильцы домов в районе улиц Ясная — Посадская в Юго-Западном районе Екатеринбурга пожаловались на громкий хлопок, который произошел ночью. Также очевидцы опубликовали видео с последствиями взрыва.

«В районе улиц Ясная и Посадская произошел взрыв. По словам очевидцев, он был очень мощный. От сильного грохота сработала сигнализация у автомобилей. Что именно взорвалось, пока неизвестно», — сообщает telegram-канал «Жизнь в Екатеринбурге». К посту прикреплено видео, на котором видны последствия взрыва — поднятая пыль, мигающие фары автомобилей.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там сообщили, что в микрорайоне, о котором идет речь, никаких криминальных происшествий не произошло.