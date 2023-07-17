17 июля 2023

Пермячка получила в ДТП первую группу инвалидности и взыскала с виновника 210 тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд снизил размер изначально запрашиваемой компенсации Фото:

Жительница Перми отсудила у виновника в ДТП, из-за которого она получила инвалидность первой группы, 210 тысяч рублей. Такую компенсацию присудили женщине за утрату трудоспособности на семь месяцев, сообщается в решении Мотовилихинского районного суда.

«Взыскать с ответчика в пользу истца утраченный заработок за период с мая 2022 г. по октябрь 2022 г. в сумме 210 708 рублей», — говорится в решении. Изначально пермячка требовала взыскать 260 тысяч рублей, но суд решил снизить размер компенсации.

ДТП произошло в конце 2019 года. В результате аварии истец получила тяжкий вред здоровью, позже ей установили первую степень инвалидности. Так как пермячка работать не могла, ответчик должен был выплатить ей утраченный доход за 1,5 года. В конце 2022 года врачи поставили истцу уже вторую степень инвалидности, но работать женщина так и не смогла, поэтому решила еще раз взыскать с виновника ДТП утраченный доход.

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Жительница Перми отсудила у виновника в ДТП, из-за которого она получила инвалидность первой группы, 210 тысяч рублей. Такую компенсацию присудили женщине за утрату трудоспособности на семь месяцев, сообщается в решении Мотовилихинского районного суда. «Взыскать с ответчика в пользу истца утраченный заработок за период с мая 2022 г. по октябрь 2022 г. в сумме 210 708 рублей», — говорится в решении. Изначально пермячка требовала взыскать 260 тысяч рублей, но суд решил снизить размер компенсации. ДТП произошло в конце 2019 года. В результате аварии истец получила тяжкий вред здоровью, позже ей установили первую степень инвалидности. Так как пермячка работать не могла, ответчик должен был выплатить ей утраченный доход за 1,5 года. В конце 2022 года врачи поставили истцу уже вторую степень инвалидности, но работать женщина так и не смогла, поэтому решила еще раз взыскать с виновника ДТП утраченный доход.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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