17 июля 2023

Пермяки выиграли в лотерею 377 млн рублей с начала года

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Центра выплат выигрышей Столото. Екатеринбург, азартные игры, лотерея, лотерейный билет, государственные лотереи, спортлото
В регионе было приобретено 1,4 млн выигрышных билетов Фото:

С начала 2023 года жители Пермского края выиграли в лотерее суммарно 377 млн рублей. Совокупно за этот период россияне выиграли более 23,7 млрд рублей, рассказали URA.RU в пресс-службе «Столото».

«Совокупная сумма разыгранного призового фонда в государственных лотереях под брендом „Столото“ за первые шесть месяцев 2023 года составила 23,7 млрд рублей, из них 377 млн рублей выиграли жители Пермского края», — сообщили в «Столото». Девять пермяков стали миллионерами за это время.

Всего в крае было приобретено за полгода более 1,4 млн выигрышных билетов. По этому показателю Пермь находится на 12 месте среди регионов России. На первом — Москва с 21 млн купленных выигрышных билетов. Ранее URA.RU рассказывало о пермском фитнес-инструкторе, которой посчастливилось выиграть более 10 млн рублей.

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С начала 2023 года жители Пермского края выиграли в лотерее суммарно 377 млн рублей. Совокупно за этот период россияне выиграли более 23,7 млрд рублей, рассказали URA.RU в пресс-службе «Столото». «Совокупная сумма разыгранного призового фонда в государственных лотереях под брендом „Столото“ за первые шесть месяцев 2023 года составила 23,7 млрд рублей, из них 377 млн рублей выиграли жители Пермского края», — сообщили в «Столото». Девять пермяков стали миллионерами за это время. Всего в крае было приобретено за полгода более 1,4 млн выигрышных билетов. По этому показателю Пермь находится на 12 месте среди регионов России. На первом — Москва с 21 млн купленных выигрышных билетов. Ранее URA.RU рассказывало о пермском фитнес-инструкторе, которой посчастливилось выиграть более 10 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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