Пермяки выиграли в лотерею 377 млн рублей с начала года

18 июля 2023 в 13:39 Размер текста - 17 +

В регионе было приобретено 1,4 млн выигрышных билетов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU С начала 2023 года жители Пермского края выиграли в лотерее суммарно 377 млн рублей. Совокупно за этот период россияне выиграли более 23,7 млрд рублей, рассказали URA.RU в пресс-службе «Столото». «Совокупная сумма разыгранного призового фонда в государственных лотереях под брендом „Столото“ за первые шесть месяцев 2023 года составила 23,7 млрд рублей, из них 377 млн рублей выиграли жители Пермского края», — сообщили в «Столото». Девять пермяков стали миллионерами за это время. Всего в крае было приобретено за полгода более 1,4 млн выигрышных билетов. По этому показателю Пермь находится на 12 месте среди регионов России. На первом — Москва с 21 млн купленных выигрышных билетов. Ранее URA.RU рассказывало о пермском фитнес-инструкторе, которой посчастливилось выиграть более 10 млн рублей.

С начала 2023 года жители Пермского края выиграли в лотерее суммарно 377 млн рублей. Совокупно за этот период россияне выиграли более 23,7 млрд рублей, рассказали URA.RU в пресс-службе «Столото». «Совокупная сумма разыгранного призового фонда в государственных лотереях под брендом „Столото“ за первые шесть месяцев 2023 года составила 23,7 млрд рублей, из них 377 млн рублей выиграли жители Пермского края», — сообщили в «Столото». Девять пермяков стали миллионерами за это время. Всего в крае было приобретено за полгода более 1,4 млн выигрышных билетов. По этому показателю Пермь находится на 12 месте среди регионов России. На первом — Москва с 21 млн купленных выигрышных билетов. Ранее URA.RU рассказывало о пермском фитнес-инструкторе, которой посчастливилось выиграть более 10 млн рублей.