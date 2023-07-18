Мурашко осудил россиянок-карьеристок

Мурашко осудил желание женщины строить карьеру вместо деторождения

18 июля 2023 в 17:26 Размер текста - 17 +

Михаил Мурашко заявил, что желание стать матерью является ответственным решением Фото: Владимир Андреев © URA.RU Убеждения, что женщина должна получить образование, построить карьеру, а только потом заняться деторождением является «порочной практикой. Такое заявление сделал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. «Порочная практика сформировалась в обществе, когда появилось убеждение, что женщина должна сначала получить образование, сделать карьеру, обеспечить себе материальную базу, а потом только озаботиться деторождением», — сказал Михаил Мурашко. Его слова опубликованы на сайте Госдумы РФ. По его мнению, из-за таких установок у женщин возникают такие проблемы, как бесплодие или невынашивание. Кроме того, у них сокращается время для рождения третьего и четвертого ребенка. Министр здравоохранения подчеркнул, что стать матерью — очень ответственное решение, а подобные вещи нужно объяснять девушкам еще в школе. «Посыл должен быть иной. Чем раньше она родит, тем лучше для здоровья самой женщины, для здоровья детей и ее карьеры, в конечном счете», — заключил Мурашко.

Убеждения, что женщина должна получить образование, построить карьеру, а только потом заняться деторождением является «порочной практикой. Такое заявление сделал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. «Порочная практика сформировалась в обществе, когда появилось убеждение, что женщина должна сначала получить образование, сделать карьеру, обеспечить себе материальную базу, а потом только озаботиться деторождением», — сказал Михаил Мурашко. Его слова опубликованы на сайте Госдумы РФ. По его мнению, из-за таких установок у женщин возникают такие проблемы, как бесплодие или невынашивание. Кроме того, у них сокращается время для рождения третьего и четвертого ребенка. Министр здравоохранения подчеркнул, что стать матерью — очень ответственное решение, а подобные вещи нужно объяснять девушкам еще в школе. «Посыл должен быть иной. Чем раньше она родит, тем лучше для здоровья самой женщины, для здоровья детей и ее карьеры, в конечном счете», — заключил Мурашко.