Несколько районов Тюменской области рискуют остаться без урожая картофеля

Россельхознадзор обнаружил в Ишимском районе Тюменской области опасного овощного паразита

Картофел ная нематода может распространяться десятком разных способов, в том числе и на обуви человека Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Специалисты Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО обнаружили на полях в двух поселках Ишимского района паразита, который грозит оставить без урожая несколько районов области. О вреде золотистой нематоды рассказала пресс-служба ведомства.

«На больных растениях образуется небольшое количество мелких клубней, вследствие чего урожай снижается до 80-100%. На дальние расстояния нематода разносится с клубнями картофеля и другими корнеплодами, выращенными на зараженной почве.», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что есть и другие формы распространения картофельной нематоды. В частности, она переносится с сельхозмашинами, инвентарем и тарой, ногами людей и животных, навозом и почвой, с растительными остатками, а также с дождевой и поливной водами и даже ветром. «Меры предосторожности против заноса нематоды на участок могут лишь задержать и несколько ограничить ее распространение», — добавили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора.

Ранее агентство рассказало, что и сами фермеры часто нарушают санитарные требования. В частности, в этом году выявлены десятки случаев отравления посевов пестицидами.