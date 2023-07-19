Без вести пропавшего челябинца нашли мертвым в автомобиле

20 июля 2023 в 12:34 Размер текста - 17 +

В обстоятельствах смерти разбирается Следственный комитет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пропавшего неделю назад Александра С. из Копейска (Челябинская область) нашли мертвым в автомобиле. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, мужчина задохнулся. «Автомобиль, на котором мужчина уехал из Копейска, был обнаружен в Красноармейском районе в лесном массиве. На теле мужчины не обнаружено признаков насильственной смерти. Предположительно, он скончался от отравления выхлопными газами», — рассказал источник. Согласно данным поискового отряда «ЛизаАлерт», мужчина уехал из дома 12 июля. При этом направление его передвижения было неизвестно. URA.RU направило запрос в пресс-службу СКР по региону. Там сообщили, что по данному факту проводится проверка. При осмотре следов криминальной смерти не обнаружено. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Пропавшего неделю назад Александра С. из Копейска (Челябинская область) нашли мертвым в автомобиле. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, мужчина задохнулся. «Автомобиль, на котором мужчина уехал из Копейска, был обнаружен в Красноармейском районе в лесном массиве. На теле мужчины не обнаружено признаков насильственной смерти. Предположительно, он скончался от отравления выхлопными газами», — рассказал источник. Согласно данным поискового отряда «ЛизаАлерт», мужчина уехал из дома 12 июля. При этом направление его передвижения было неизвестно. URA.RU направило запрос в пресс-службу СКР по региону. Там сообщили, что по данному факту проводится проверка. При осмотре следов криминальной смерти не обнаружено. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.