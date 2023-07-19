Без вести пропавшего челябинца нашли мертвым в автомобиле

Пропавшего неделю назад Александра С. из Копейска (Челябинская область) нашли мертвым в автомобиле. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, мужчина задохнулся.
«Автомобиль, на котором мужчина уехал из Копейска, был обнаружен в Красноармейском районе в лесном массиве. На теле мужчины не обнаружено признаков насильственной смерти. Предположительно, он скончался от отравления выхлопными газами», — рассказал источник.
Согласно данным поискового отряда «ЛизаАлерт», мужчина уехал из дома 12 июля. При этом направление его передвижения было неизвестно.
URA.RU направило запрос в пресс-службу СКР по региону. Там сообщили, что по данному факту проводится проверка. При осмотре следов криминальной смерти не обнаружено. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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