19 июля 2023

Без вести пропавшего челябинца нашли мертвым в автомобиле

© Служба новостей «URA.RU»
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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
В обстоятельствах смерти разбирается Следственный комитет Фото:

Пропавшего неделю назад Александра С. из Копейска (Челябинская область) нашли мертвым в автомобиле. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, мужчина задохнулся.

«Автомобиль, на котором мужчина уехал из Копейска, был обнаружен в Красноармейском районе в лесном массиве. На теле мужчины не обнаружено признаков насильственной смерти. Предположительно, он скончался от отравления выхлопными газами», — рассказал источник.

Согласно данным поискового отряда «ЛизаАлерт», мужчина уехал из дома 12 июля. При этом направление его передвижения было неизвестно.

URA.RU направило запрос в пресс-службу СКР по региону. Там сообщили, что по данному факту проводится проверка. При осмотре следов криминальной смерти не обнаружено. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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Пропавшего неделю назад Александра С. из Копейска (Челябинская область) нашли мертвым в автомобиле. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, мужчина задохнулся. «Автомобиль, на котором мужчина уехал из Копейска, был обнаружен в Красноармейском районе в лесном массиве. На теле мужчины не обнаружено признаков насильственной смерти. Предположительно, он скончался от отравления выхлопными газами», — рассказал источник. Согласно данным поискового отряда «ЛизаАлерт», мужчина уехал из дома 12 июля. При этом направление его передвижения было неизвестно. URA.RU направило запрос в пресс-службу СКР по региону. Там сообщили, что по данному факту проводится проверка. При осмотре следов криминальной смерти не обнаружено. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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