Мэр Нижнего Тагила анонсировал транспортную реформу в городе

Свою идею Владислав Пинаев озвучил в прямом эфире Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев анонсировал в городе транспортную реформу, которая выльется в создание муниципального автобусного предприятия. Об этом он рассказал, отвечая на вопросы жителей в прямом эфире на своей странице в соцсети «Вконтакте».

«Да, есть проблемы. Основная проблема — отсутствие водителей. Сейчас мы готовимся к тому, чтобы часть маршрутов, которые обслуживают частники, передать „в город“. Готовимся возобновить работу муниципального транспорта. Сейчас мы изучаем работу транспорта в других городах. Наши жители должны получать качественную услугу», — сказал Пинаев.

Он добавил, что в планах также введение в маршрутках и автобусах возможности безналичной оплаты проезда.

Сейчас в Нижнем Тагиле работают три частных автобусных переводчика. Суммарно они обслуживают 45 маршрутов: ООО «Техноком» (15 маршрутов), ООО «Союз-НТ» (13 маршрутов), ООО «Тагилавтосервис» (17 маршрутов). Муниципальный в городе только трамвай.