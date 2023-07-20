Мэр Нижнего Тагила анонсировал транспортную реформу в городе

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Нижний Тагил. Свердловская область, пинаев владислав
Свою идею Владислав Пинаев озвучил в прямом эфире Фото:

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев анонсировал в городе транспортную реформу, которая выльется в создание муниципального автобусного предприятия. Об этом он рассказал, отвечая на вопросы жителей в прямом эфире на своей странице в соцсети «Вконтакте».

«Да, есть проблемы. Основная проблема — отсутствие водителей. Сейчас мы готовимся к тому, чтобы часть маршрутов, которые обслуживают частники, передать „в город“. Готовимся возобновить работу муниципального транспорта. Сейчас мы изучаем работу транспорта в других городах. Наши жители должны получать качественную услугу», — сказал Пинаев.

Он добавил, что в планах также введение в маршрутках и автобусах возможности безналичной оплаты проезда.

Сейчас в Нижнем Тагиле работают три частных автобусных переводчика. Суммарно они обслуживают 45 маршрутов: ООО «Техноком» (15 маршрутов), ООО «Союз-НТ» (13 маршрутов), ООО «Тагилавтосервис» (17 маршрутов). Муниципальный в городе только трамвай.

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Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев анонсировал в городе транспортную реформу, которая выльется в создание муниципального автобусного предприятия. Об этом он рассказал, отвечая на вопросы жителей в прямом эфире на своей странице в соцсети «Вконтакте». «Да, есть проблемы. Основная проблема — отсутствие водителей. Сейчас мы готовимся к тому, чтобы часть маршрутов, которые обслуживают частники, передать „в город“. Готовимся возобновить работу муниципального транспорта. Сейчас мы изучаем работу транспорта в других городах. Наши жители должны получать качественную услугу», — сказал Пинаев. Он добавил, что в планах также введение в маршрутках и автобусах возможности безналичной оплаты проезда. Сейчас в Нижнем Тагиле работают три частных автобусных переводчика. Суммарно они обслуживают 45 маршрутов: ООО «Техноком» (15 маршрутов), ООО «Союз-НТ» (13 маршрутов), ООО «Тагилавтосервис» (17 маршрутов). Муниципальный в городе только трамвай.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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