19 июля 2023

Совместное предприятие «Газпрома» и «ЛУКОЙЛа» получило прописку в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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«Евротэк-Югра» официально стала югорской компанией Фото:

Компания «Евротэк-Югра», являющаяся совместным проектом «Газпромнефти» и «ЛУКОЙЛа», сменила адрес местонахождения: в настоящее время предприятие числится не в Москве, а в Урае (ХМАО). Об этом свидетельствуют данные в системе СБИС, отражающие изменения в официальных документах.

«Юридическим лицом принято решение об изменении места нахождения. Адрес поменялся на город Урай Ханты-Мансийского автономного округа», — свидетельствует обновленная информация в системе. Прежде в строке местонахождения юридического лица значился город Москва.

Агентство не смогло связаться с компанией «Евротэк-Югра»: телефоны предприятия не обслуживаются. URA.RU направило запрос в «Газпромнефть» с просьбой прокомментировать решение руководства дочерней структуры. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.

«Евротэк-Югра» разрабатывает Карабашское, Оурьинское (Эрвье), Южно-Идринское месторождения в ХМАО. Его управляющей компанией выступает «Меретояханефтегаз» — совместное предприятие «ЛУКОЙЛа» и «Газпромнефти».

Ранее URA.RU писало, что компания «Газпромнефть» на базе «Евротэк-Югра» создала совместное предприятие с «ЛУКОЙЛом». «ЛУКОЙЛ» получил долю, ранее принадлежавшую испанской Repsol, которая вышла из активов в России.

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Компания «Евротэк-Югра», являющаяся совместным проектом «Газпромнефти» и «ЛУКОЙЛа», сменила адрес местонахождения: в настоящее время предприятие числится не в Москве, а в Урае (ХМАО). Об этом свидетельствуют данные в системе СБИС, отражающие изменения в официальных документах. «Юридическим лицом принято решение об изменении места нахождения. Адрес поменялся на город Урай Ханты-Мансийского автономного округа», — свидетельствует обновленная информация в системе. Прежде в строке местонахождения юридического лица значился город Москва. Агентство не смогло связаться с компанией «Евротэк-Югра»: телефоны предприятия не обслуживаются. URA.RU направило запрос в «Газпромнефть» с просьбой прокомментировать решение руководства дочерней структуры. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. «Евротэк-Югра» разрабатывает Карабашское, Оурьинское (Эрвье), Южно-Идринское месторождения в ХМАО. Его управляющей компанией выступает «Меретояханефтегаз» — совместное предприятие «ЛУКОЙЛа» и «Газпромнефти». Ранее URA.RU писало, что компания «Газпромнефть» на базе «Евротэк-Югра» создала совместное предприятие с «ЛУКОЙЛом». «ЛУКОЙЛ» получил долю, ранее принадлежавшую испанской Repsol, которая вышла из активов в России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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