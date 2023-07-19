Совместное предприятие «Газпрома» и «ЛУКОЙЛа» получило прописку в ХМАО

20 июля 2023 в 18:10 Размер текста - 17 +

«Евротэк-Югра» официально стала югорской компанией Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Компания «Евротэк-Югра», являющаяся совместным проектом «Газпромнефти» и «ЛУКОЙЛа», сменила адрес местонахождения: в настоящее время предприятие числится не в Москве, а в Урае (ХМАО). Об этом свидетельствуют данные в системе СБИС, отражающие изменения в официальных документах. «Юридическим лицом принято решение об изменении места нахождения. Адрес поменялся на город Урай Ханты-Мансийского автономного округа», — свидетельствует обновленная информация в системе. Прежде в строке местонахождения юридического лица значился город Москва. Агентство не смогло связаться с компанией «Евротэк-Югра»: телефоны предприятия не обслуживаются. URA.RU направило запрос в «Газпромнефть» с просьбой прокомментировать решение руководства дочерней структуры. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. «Евротэк-Югра» разрабатывает Карабашское, Оурьинское (Эрвье), Южно-Идринское месторождения в ХМАО. Его управляющей компанией выступает «Меретояханефтегаз» — совместное предприятие «ЛУКОЙЛа» и «Газпромнефти». Ранее URA.RU писало, что компания «Газпромнефть» на базе «Евротэк-Югра» создала совместное предприятие с «ЛУКОЙЛом». «ЛУКОЙЛ» получил долю, ранее принадлежавшую испанской Repsol, которая вышла из активов в России.

Компания «Евротэк-Югра», являющаяся совместным проектом «Газпромнефти» и «ЛУКОЙЛа», сменила адрес местонахождения: в настоящее время предприятие числится не в Москве, а в Урае (ХМАО). Об этом свидетельствуют данные в системе СБИС, отражающие изменения в официальных документах. «Юридическим лицом принято решение об изменении места нахождения. Адрес поменялся на город Урай Ханты-Мансийского автономного округа», — свидетельствует обновленная информация в системе. Прежде в строке местонахождения юридического лица значился город Москва. Агентство не смогло связаться с компанией «Евротэк-Югра»: телефоны предприятия не обслуживаются. URA.RU направило запрос в «Газпромнефть» с просьбой прокомментировать решение руководства дочерней структуры. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. «Евротэк-Югра» разрабатывает Карабашское, Оурьинское (Эрвье), Южно-Идринское месторождения в ХМАО. Его управляющей компанией выступает «Меретояханефтегаз» — совместное предприятие «ЛУКОЙЛа» и «Газпромнефти». Ранее URA.RU писало, что компания «Газпромнефть» на базе «Евротэк-Югра» создала совместное предприятие с «ЛУКОЙЛом». «ЛУКОЙЛ» получил долю, ранее принадлежавшую испанской Repsol, которая вышла из активов в России.