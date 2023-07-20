Директор зоопарка в Екатеринбурге поставила точку в теме переезда площадки из центра города

21 июля 2023 в 11:59 Размер текста - 17 +

Руководство зоопарка уверено, что той площади, которая у них есть, им хватить сполна Фото: Размик Закарян © URA.RU Екатеринбургский зоопарк не будет больше поднимать тему с переездом на окраину города, потому что не стремится пополнять коллекцию крупными животными, а значит и большие площади ему не нужны. Об этом заявила директор зоопарка Светлана Прилепина. «Никто не устанавливал стандарт, какой должен быть зоопарк по площади, видовому разнообразию. У нас вот такой зоопарк, и среди зоопарков России нас ценят и относятся к нам с уважением. Несмотря на то, что есть маленькие площади, у нас по разнообразию видов удивительно эффектная и интересная коллекция», — сообщила на пресс-конференции в ТАСС Прилепина. Она подчеркнула, что все знают — екатеринбургский зоопарк все же специализируется на содержании мелкой экзотики, хотя при этом может себе позволить содержать таких крупных животных, как слона, белых медведей, амурских тигров, дальневосточных леопардов, ягуаров и львов. И все они живут в достойных условиях. «Мы используем максимально площади, стараемся, чтобы на этих площадях была по разнообразию видов интересная коллекция. На этой неделе к нам приезжал минский зоопарк. У них площади огромные — они зубров содержат. А нам ни зубры, ни овцебыки в коллекцию в центре города не нужны. Но нахождение зоопарка с такой экспозицией и видами животных чрезвычайно ценно для Екатеринбурга», — считает глава зоопарка. При этом она добавила, что зоопарк, находясь в центре города, свою функцию и миссию выполняет: содержит животных, сохраняет редчайшие виды, просвещает посетителей. «У нас нет никаких комплексов по поводу площади», — подытожила Прилепина. С 2015 года ходят разговоры о том, что зоопарк может переехать из центра Екатеринбурга на Новокольцовский тракт. Спустя пять лет ходили разговоры о том, что у зоопарка появится вторая очередь, чтобы сделать проживание животных более комфортными. Но в начале 2023 года директор зоопарка Светлана Прилепина заявила, что зоопарк никуда переезжать не собирается, потому что в этом нет необходимости. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбургский зоопарк не будет больше поднимать тему с переездом на окраину города, потому что не стремится пополнять коллекцию крупными животными, а значит и большие площади ему не нужны. Об этом заявила директор зоопарка Светлана Прилепина. «Никто не устанавливал стандарт, какой должен быть зоопарк по площади, видовому разнообразию. У нас вот такой зоопарк, и среди зоопарков России нас ценят и относятся к нам с уважением. Несмотря на то, что есть маленькие площади, у нас по разнообразию видов удивительно эффектная и интересная коллекция», — сообщила на пресс-конференции в ТАСС Прилепина. Она подчеркнула, что все знают — екатеринбургский зоопарк все же специализируется на содержании мелкой экзотики, хотя при этом может себе позволить содержать таких крупных животных, как слона, белых медведей, амурских тигров, дальневосточных леопардов, ягуаров и львов. И все они живут в достойных условиях. «Мы используем максимально площади, стараемся, чтобы на этих площадях была по разнообразию видов интересная коллекция. На этой неделе к нам приезжал минский зоопарк. У них площади огромные — они зубров содержат. А нам ни зубры, ни овцебыки в коллекцию в центре города не нужны. Но нахождение зоопарка с такой экспозицией и видами животных чрезвычайно ценно для Екатеринбурга», — считает глава зоопарка. При этом она добавила, что зоопарк, находясь в центре города, свою функцию и миссию выполняет: содержит животных, сохраняет редчайшие виды, просвещает посетителей. «У нас нет никаких комплексов по поводу площади», — подытожила Прилепина. С 2015 года ходят разговоры о том, что зоопарк может переехать из центра Екатеринбурга на Новокольцовский тракт. Спустя пять лет ходили разговоры о том, что у зоопарка появится вторая очередь, чтобы сделать проживание животных более комфортными. Но в начале 2023 года директор зоопарка Светлана Прилепина заявила, что зоопарк никуда переезжать не собирается, потому что в этом нет необходимости.