Посол США посетила задержанного в РФ журналиста The Wall Street Jornal

17 апреля 2023 в 19:23 Размер текста - 17 +

Посол США Линн Трэйси посетила СИЗО Лефортово Фото: Максим Блинов/РИА Новости © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге за шпионаж задержан журналист The Wall Street Journal Посол США в России Линн Трэйси совершила визит в СИЗО Лефортово для встречи с задержанным по подозрению в шпионаже американским журналистом The Wall Street Jornal Эваном Гершковичом. Об этом рассказали в посольстве США. «Сегодня я посетила репортера WSJ Эвана Гершковича в СИЗО Лефортово», — передает заявление Трейси аккаунт посольства США в социальных сетях. Там добавили, что доступ к журналисту был впервые открыт после задержания более двух недель назад. Линн Трэйси отметила, что журналист находится в бодром состоянии без каких-либо признаков проблем со здоровьем и вновь призвала к немедленному его освобождению. Журналист Эван Гершкович в России собирал информацию про отношение граждан к ЧВК «Вагнер». Он был задержан ФСБ РФ 30 марта в Екатеринбурге по обвинению в шпионаже. Ранее в Госдепе жаловались на отсутствие консульского доступа к журналисту, передает Nation News. Сам Гершкович в письме своей семье признался,что не теряет надежду на скорое освобождение, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Посол США в России Линн Трэйси совершила визит в СИЗО Лефортово для встречи с задержанным по подозрению в шпионаже американским журналистом The Wall Street Jornal Эваном Гершковичом. Об этом рассказали в посольстве США. «Сегодня я посетила репортера WSJ Эвана Гершковича в СИЗО Лефортово», — передает заявление Трейси аккаунт посольства США в социальных сетях. Там добавили, что доступ к журналисту был впервые открыт после задержания более двух недель назад. Линн Трэйси отметила, что журналист находится в бодром состоянии без каких-либо признаков проблем со здоровьем и вновь призвала к немедленному его освобождению. Журналист Эван Гершкович в России собирал информацию про отношение граждан к ЧВК «Вагнер». Он был задержан ФСБ РФ 30 марта в Екатеринбурге по обвинению в шпионаже. Ранее в Госдепе жаловались на отсутствие консульского доступа к журналисту, передает Nation News. Сам Гершкович в письме своей семье признался,что не теряет надежду на скорое освобождение, сообщает «Федеральное агентство новостей».