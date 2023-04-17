Посол США посетила задержанного в РФ журналиста The Wall Street Jornal

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Посол США Линн Трэйси посетила СИЗО Лефортово Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге за шпионаж задержан журналист The Wall Street Journal

Посол США в России Линн Трэйси совершила визит в СИЗО Лефортово для встречи с задержанным по подозрению в шпионаже американским журналистом The Wall Street Jornal Эваном Гершковичом. Об этом рассказали в посольстве США.

«Сегодня я посетила репортера WSJ Эвана Гершковича в СИЗО Лефортово», — передает заявление Трейси аккаунт посольства США в социальных сетях. Там добавили, что доступ к журналисту был впервые открыт после задержания более двух недель назад. Линн Трэйси отметила, что журналист находится в бодром состоянии без каких-либо признаков проблем со здоровьем и вновь призвала к немедленному его освобождению.

Журналист Эван Гершкович в России собирал информацию про отношение граждан к ЧВК «Вагнер». Он был задержан ФСБ РФ 30 марта в Екатеринбурге по обвинению в шпионаже. Ранее в Госдепе жаловались на отсутствие консульского доступа к журналисту, передает Nation News. Сам Гершкович в письме своей семье признался,что не теряет надежду на скорое освобождение, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Посол США в России Линн Трэйси совершила визит в СИЗО Лефортово для встречи с задержанным по подозрению в шпионаже американским журналистом The Wall Street Jornal Эваном Гершковичом. Об этом рассказали в посольстве США. «Сегодня я посетила репортера WSJ Эвана Гершковича в СИЗО Лефортово», — передает заявление Трейси аккаунт посольства США в социальных сетях. Там добавили, что доступ к журналисту был впервые открыт после задержания более двух недель назад. Линн Трэйси отметила, что журналист находится в бодром состоянии без каких-либо признаков проблем со здоровьем и вновь призвала к немедленному его освобождению. Журналист Эван Гершкович в России собирал информацию про отношение граждан к ЧВК «Вагнер». Он был задержан ФСБ РФ 30 марта в Екатеринбурге по обвинению в шпионаже. Ранее в Госдепе жаловались на отсутствие консульского доступа к журналисту, передает Nation News. Сам Гершкович в письме своей семье признался,что не теряет надежду на скорое освобождение, сообщает «Федеральное агентство новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...