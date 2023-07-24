Власти ХМАО получили KPI по выборам губернатора Тюменской области. Инсайд

24 июля 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Власти ХМАО получили ключевые показатели эффективности, которых им предстоит достичь на выборах губернатора Тюменской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти ХМАО получили ключевые показатели эффективности, которых им предстоит достичь на выборах губернатора Тюменской области. Явка в регионе должна быть не менее 40%, количество голосов, отданных в поддержку основного кандидата, — 60%. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте. «Внутрипол ХМАО получил KPI по выборам губернатора Тюменской области. Явка в регионе должна быть не менее 40%, количество голосов, отданных в поддержку кандидата-лидера, — 60%», — сообщил инсайдер. Для сравнения: в ходе предыдущей избирательной кампании главы «тюменской матрешки» в 2018 году югорчане не смогли достичь таких показателей. На выборы пришли всего 35% жителей, из которых поддержали кандидатуру Моора около 45%. В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Югре пришлось задержать проведение соцопросов из-за мятежа Пригожина. Властям пришлось ждать, пока общественное мнение, взбудораженное событиями 24 июня, не придет в норму, поэтому установки по выборам главы Тюменской области было решено отложить с начала июля на конец месяца.

Власти ХМАО получили ключевые показатели эффективности, которых им предстоит достичь на выборах губернатора Тюменской области. Явка в регионе должна быть не менее 40%, количество голосов, отданных в поддержку основного кандидата, — 60%. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте. «Внутрипол ХМАО получил KPI по выборам губернатора Тюменской области. Явка в регионе должна быть не менее 40%, количество голосов, отданных в поддержку кандидата-лидера, — 60%», — сообщил инсайдер. Для сравнения: в ходе предыдущей избирательной кампании главы «тюменской матрешки» в 2018 году югорчане не смогли достичь таких показателей. На выборы пришли всего 35% жителей, из которых поддержали кандидатуру Моора около 45%. В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Югре пришлось задержать проведение соцопросов из-за мятежа Пригожина. Властям пришлось ждать, пока общественное мнение, взбудораженное событиями 24 июня, не придет в норму, поэтому установки по выборам главы Тюменской области было решено отложить с начала июля на конец месяца.