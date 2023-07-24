Власти ХМАО получили KPI по выборам губернатора Тюменской области. Инсайд

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Выборы губернатора Свердловской области. Екатеринбург , выборы, голосование, выборы2022
Власти ХМАО получили ключевые показатели эффективности, которых им предстоит достичь на выборах губернатора Тюменской области Фото:

Власти ХМАО получили ключевые показатели эффективности, которых им предстоит достичь на выборах губернатора Тюменской области. Явка в регионе должна быть не менее 40%, количество голосов, отданных в поддержку основного кандидата, — 60%. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте.

«Внутрипол ХМАО получил KPI по выборам губернатора Тюменской области. Явка в регионе должна быть не менее 40%, количество голосов, отданных в поддержку кандидата-лидера, — 60%», — сообщил инсайдер.

Для сравнения: в ходе предыдущей избирательной кампании главы «тюменской матрешки» в 2018 году югорчане не смогли достичь таких показателей. На выборы пришли всего 35% жителей, из которых поддержали кандидатуру Моора около 45%.

В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что в Югре пришлось задержать проведение соцопросов из-за мятежа Пригожина. Властям пришлось ждать, пока общественное мнение, взбудораженное событиями 24 июня, не придет в норму, поэтому установки по выборам главы Тюменской области было решено отложить с начала июля на конец месяца.

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Власти ХМАО получили ключевые показатели эффективности, которых им предстоит достичь на выборах губернатора Тюменской области. Явка в регионе должна быть не менее 40%, количество голосов, отданных в поддержку основного кандидата, — 60%. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте. «Внутрипол ХМАО получил KPI по выборам губернатора Тюменской области. Явка в регионе должна быть не менее 40%, количество голосов, отданных в поддержку кандидата-лидера, — 60%», — сообщил инсайдер. Для сравнения: в ходе предыдущей избирательной кампании главы «тюменской матрешки» в 2018 году югорчане не смогли достичь таких показателей. На выборы пришли всего 35% жителей, из которых поддержали кандидатуру Моора около 45%. В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Югре пришлось задержать проведение соцопросов из-за мятежа Пригожина. Властям пришлось ждать, пока общественное мнение, взбудораженное событиями 24 июня, не придет в норму, поэтому установки по выборам главы Тюменской области было решено отложить с начала июля на конец месяца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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