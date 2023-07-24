Turkstat раскрыл число россиян, получивших ВНЖ в Турции с начала СВО

За 2022 год 99 000 россиян получили вид на жительство (ВНЖ) в Турции. Об этом сообщает Турецкий институт статистики (Turkstat).
«По итогам 2022 г. турецкие виды на жительство (ВНЖ) получило более 408 000 человек. 99 000 (25%) от общего числа мигрантов в 2022 г. — граждане России», — передают статистические данные «Ведомости». Отмечается, что россияне являются лидерами по количеству выданных ВНЖ.
Согласно материалу, годом ранее эта цифра составляла 22 000 россиян. Больше всего граждан России проживает в Стамбуле, Анталье и Анкаре, уточняет издание информацию по состоянию на 24 июля.
Ранее глава СК России Александр Бастрыкин обвинил покинувших страну россиян в предательстве. В свою очередь глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов заявил, что все покинувшие Россию после начала спецоперации (СВО) на Украине могут быть признаны иноагентами.
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