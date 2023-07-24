Turkstat раскрыл число россиян, получивших ВНЖ в Турции с начала СВО

Turkstat: за 2022 год 99 тысяч россиян получили вид на жительство в Турции

25 июля 2023 в 04:46 Размер текста - 17 +

Россияне лидируют по количеству выданных ВНЖ в Турции за 2022 год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU За 2022 год 99 000 россиян получили вид на жительство (ВНЖ) в Турции. Об этом сообщает Турецкий институт статистики (Turkstat). «По итогам 2022 г. турецкие виды на жительство (ВНЖ) получило более 408 000 человек. 99 000 (25%) от общего числа мигрантов в 2022 г. — граждане России», — передают статистические данные «Ведомости». Отмечается, что россияне являются лидерами по количеству выданных ВНЖ. Согласно материалу, годом ранее эта цифра составляла 22 000 россиян. Больше всего граждан России проживает в Стамбуле, Анталье и Анкаре, уточняет издание информацию по состоянию на 24 июля. Ранее глава СК России Александр Бастрыкин обвинил покинувших страну россиян в предательстве. В свою очередь глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов заявил, что все покинувшие Россию после начала спецоперации (СВО) на Украине могут быть признаны иноагентами.

За 2022 год 99 000 россиян получили вид на жительство (ВНЖ) в Турции. Об этом сообщает Турецкий институт статистики (Turkstat). «По итогам 2022 г. турецкие виды на жительство (ВНЖ) получило более 408 000 человек. 99 000 (25%) от общего числа мигрантов в 2022 г. — граждане России», — передают статистические данные «Ведомости». Отмечается, что россияне являются лидерами по количеству выданных ВНЖ. Согласно материалу, годом ранее эта цифра составляла 22 000 россиян. Больше всего граждан России проживает в Стамбуле, Анталье и Анкаре, уточняет издание информацию по состоянию на 24 июля. Ранее глава СК России Александр Бастрыкин обвинил покинувших страну россиян в предательстве. В свою очередь глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов заявил, что все покинувшие Россию после начала спецоперации (СВО) на Украине могут быть признаны иноагентами.