24 июля 2023

Turkstat раскрыл число россиян, получивших ВНЖ в Турции с начала СВО

Turkstat: за 2022 год 99 тысяч россиян получили вид на жительство в Турции
© Служба новостей «URA.RU»
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Россияне лидируют по количеству выданных ВНЖ в Турции за 2022 год Фото:

За 2022 год 99 000 россиян получили вид на жительство (ВНЖ) в Турции. Об этом сообщает Турецкий институт статистики (Turkstat).

«По итогам 2022 г. турецкие виды на жительство (ВНЖ) получило более 408 000 человек. 99 000 (25%) от общего числа мигрантов в 2022 г. — граждане России», — передают статистические данные «Ведомости». Отмечается, что россияне являются лидерами по количеству выданных ВНЖ.

Согласно материалу, годом ранее эта цифра составляла 22 000 россиян. Больше всего граждан России проживает в Стамбуле, Анталье и Анкаре, уточняет издание информацию по состоянию на 24 июля.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин обвинил покинувших страну россиян в предательстве. В свою очередь глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов заявил, что все покинувшие Россию после начала спецоперации (СВО) на Украине могут быть признаны иноагентами.

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За 2022 год 99 000 россиян получили вид на жительство (ВНЖ) в Турции. Об этом сообщает Турецкий институт статистики (Turkstat). «По итогам 2022 г. турецкие виды на жительство (ВНЖ) получило более 408 000 человек. 99 000 (25%) от общего числа мигрантов в 2022 г. — граждане России», — передают статистические данные «Ведомости». Отмечается, что россияне являются лидерами по количеству выданных ВНЖ. Согласно материалу, годом ранее эта цифра составляла 22 000 россиян. Больше всего граждан России проживает в Стамбуле, Анталье и Анкаре, уточняет издание информацию по состоянию на 24 июля. Ранее глава СК России Александр Бастрыкин обвинил покинувших страну россиян в предательстве. В свою очередь глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов заявил, что все покинувшие Россию после начала спецоперации (СВО) на Украине могут быть признаны иноагентами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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