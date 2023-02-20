Бастрыкин обвинил уехавших из России звезд шоу-бизнеса в предательстве

20 февраля 2023 в 12:42 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин назвал предателями знаменитостей, покинувших Россию Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Знаменитости, уехавшие из России после начала спецоперации — не иначе как предатели. Об этом заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. По его словам, покинувшие страну звезды оказывают огромное влияние на «культурное сознание» своих почитателей. «Известные люди, в том числе представители шоу-бизнеса, не просто зарабатывают деньги на своем творчестве <…> Уехали из страны, а затем из-за рубежа стали давать нелицеприятные оценки в адрес Российской армии, иначе как предателями их назвать нельзя», — рассказал Александр Бастрыкин в беседе с ТАСС. По словам председателя СК РФ, знаменитости, покинувшие страну, имеют большую аудиторию в соцсетях и могут влиять на «культурное сознание граждан». Также Бастрыкин отметил, что все эти звезды высказываются негативно о своей стране, несмотря на то, что сделали в РФ свое состояние. После начала спецоперации на Украине многие звезды шоу-бизнеса покинули Россию, осудив проведение СВО. Сообщалось, что у многих знаменитостей дела за рубежом идут не так хорошо, как на Родине. Так, сообщалось, что актриса Чулпан Хаматова не смогла вынести «людскую злобу» за границей и захотела вернуться, пишет Life . Также солист группы Little Big Илья Прусикин говорил о том, что в Лос-Анджелесе у коллектива было все туго с концертами. По его словам, он около трех месяцев пребывал в депрессии, сообщает MK.RU . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Знаменитости, уехавшие из России после начала спецоперации — не иначе как предатели. Об этом заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. По его словам, покинувшие страну звезды оказывают огромное влияние на «культурное сознание» своих почитателей. «Известные люди, в том числе представители шоу-бизнеса, не просто зарабатывают деньги на своем творчестве <…> Уехали из страны, а затем из-за рубежа стали давать нелицеприятные оценки в адрес Российской армии, иначе как предателями их назвать нельзя», — рассказал Александр Бастрыкин в беседе с ТАСС. По словам председателя СК РФ, знаменитости, покинувшие страну, имеют большую аудиторию в соцсетях и могут влиять на «культурное сознание граждан». Также Бастрыкин отметил, что все эти звезды высказываются негативно о своей стране, несмотря на то, что сделали в РФ свое состояние. После начала спецоперации на Украине многие звезды шоу-бизнеса покинули Россию, осудив проведение СВО. Сообщалось, что у многих знаменитостей дела за рубежом идут не так хорошо, как на Родине. Так, сообщалось, что актриса Чулпан Хаматова не смогла вынести «людскую злобу» за границей и захотела вернуться, пишет Life. Также солист группы Little Big Илья Прусикин говорил о том, что в Лос-Анджелесе у коллектива было все туго с концертами. По его словам, он около трех месяцев пребывал в депрессии, сообщает MK.RU.