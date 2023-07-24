В свердловском городе жители 128 домов останутся без горячей воды на неделю

В Верхней Салде в 128 домах отключат горячую воду из-за ремонта теплосети

25 июля 2023 в 05:09 Размер текста - 17 +

Под отключения также попали школы и детские сады Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Верхней Салде (Свердловская область) с 25 июля по 2 августа жители 128 многоквартирных домов останутся без горячей воды из-за ремонтных работ на магистральной теплосети от котельной №3. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии уральского города. «Уважаемые салдинцы! С 25 июля по 2 августа будут проводиться ремонтные работы на магистральной теплосети от котельной №3, на время будет прекращена поставка горячей воды потребителям 128 многоквартирных домов», — пишет пресс-служба мэрии Верхней Салды в соцсети «ВКонтакте». Отмечается, что потребителям сделают перерасчет. Под отключения попадают: Дома на улице Спортивная: №1/1-1/3, 2, 4, 6, 8, 8/1, 8/2, 12, 12/1, 12/2, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 17/1;

Дома на улице Устинова: №1, 5, 7, 11, 11/1, 13/1, 15, 15/1, 17/1, 19, 19/1, 21/1, 23, 25, 27, 29, 31, 33;

Дома на улице Воронова: №2-2/4, 3, 4,6, 8, 8/1-8/4, 10-10/2, 11, 11(½)2, 12/1, 12/2, 14, 15-15/2, 16, 18, 19, 20, 22, 24;

Дома на улице Энгельса: №58/1-99/4;

Дома на улице Карла Маркса: №65/1, 65/2, 69-69/2, 71/1, 71/2, 75, №77-77/2, 79, 79/1, 81, 83, 85, 87, 89, 151, 153;

Школы №2 и №6, ДЮСШ «Крепыш»;

Детские сады №19, №24, №39, №41, №42, №43, №51 и №52;

Магазины на Энгельса, 87/1 (все потребители), ТЦ «Рождественский», «Семерочка» (Устинова, 19/3), «Еврострой», «Левша» и ТЦ «Аракс»;

В Верхней Салде (Свердловская область) с 25 июля по 2 августа жители 128 многоквартирных домов останутся без горячей воды из-за ремонтных работ на магистральной теплосети от котельной №3. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии уральского города. «Уважаемые салдинцы! С 25 июля по 2 августа будут проводиться ремонтные работы на магистральной теплосети от котельной №3, на время будет прекращена поставка горячей воды потребителям 128 многоквартирных домов», — пишет пресс-служба мэрии Верхней Салды в соцсети «ВКонтакте». Отмечается, что потребителям сделают перерасчет. Под отключения попадают: