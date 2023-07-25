25 июля 2023

В Екатеринбурге полиция ищет пропавшего 8-летнего мальчика. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, ребенок, мальчик, мальчик с рюкзаком
Мальчик нуждается в медицинской помощи (фото из архива) Фото:

В Екатеринбурге полиция и волонтеры ищут 8-летнего Семена Семышева. Об пропаже сообщили в поисковом отряде «Прорыв».

«Пропал Семен Семышев, рост 135 сантиметров, плотного телосложения, волосы русые, глаза голубые. Мальчик нуждается в медицинской помощи», — рассказали на странице ДПСО «Прорыв» Свердловская область «Вконтакте».

На момент пропажи ребенок был одет в футболку в полоску бело-голубого цвета с рисунком котенка, темные штаны, белые кроссовки и серую бейсболку. Всем кому известно о местонахождении мальчика, просьба сообщать в УМВД Екатеринбурга по телефону +7 (343) 294-14-94 или координатору волонтеров по номеру +79000484903.

Ориентировка на пропавшего ребенка
Ориентировка на пропавшего ребенка
Фото:

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В Екатеринбурге полиция и волонтеры ищут 8-летнего Семена Семышева. Об пропаже сообщили в поисковом отряде «Прорыв». «Пропал Семен Семышев, рост 135 сантиметров, плотного телосложения, волосы русые, глаза голубые. Мальчик нуждается в медицинской помощи», — рассказали на странице ДПСО «Прорыв» Свердловская область «Вконтакте». На момент пропажи ребенок был одет в футболку в полоску бело-голубого цвета с рисунком котенка, темные штаны, белые кроссовки и серую бейсболку. Всем кому известно о местонахождении мальчика, просьба сообщать в УМВД Екатеринбурга по телефону +7 (343) 294-14-94 или координатору волонтеров по номеру +79000484903.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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