В Пермском крае гостям этнофестиваля перепрограммируют подсознание

На севере Пермского края пройдет фестиваль «Биармия». Кроме этической музыки, обрядов и различных мастер-классов гостей ждет новая площадка «Люди духа». Здесь можно будет заняться цигун, развить чакровое дыхание, а также попытаться перепрограммировать свое подсознание, говорят организаторы.
«Утренний цигун, очищение и наполнение новыми силами. Практика чакровое дыхание — гармонизация энергоцентров с помощью дыхания и звука. Исцеляющие нейроформулы, как перепрограммировать свое подсознание. Задачи вашего духовного развития (по дате рождения)», — описаны мероприятия в афише фестиваля на странице в соцсети «ВКонтакте».
Фестиваль «Биармия» пройдет в деревне Толстик Соликамского городского округа с 4 по 5 августа. Стоимость участия — 200 рублей.
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