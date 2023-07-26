26 июля 2023

В Пермском крае гостям этнофестиваля перепрограммируют подсознание

© Служба новостей «URA.RU»
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Этнофестиваль Небо и Земля. Тюмень, венок, венки, народный костюм, женщины в венках, сарафан
В Пермском крае пройдет фестиваль «Биармия» Фото:

На севере Пермского края пройдет фестиваль «Биармия». Кроме этической музыки, обрядов и различных мастер-классов гостей ждет новая площадка «Люди духа». Здесь можно будет заняться цигун, развить чакровое дыхание, а также попытаться перепрограммировать свое подсознание, говорят организаторы.

«Утренний цигун, очищение и наполнение новыми силами. Практика чакровое дыхание — гармонизация энергоцентров с помощью дыхания и звука. Исцеляющие нейроформулы, как перепрограммировать свое подсознание. Задачи вашего духовного развития (по дате рождения)», — описаны мероприятия в афише фестиваля на странице в соцсети «ВКонтакте».

Фестиваль «Биармия» пройдет в деревне Толстик Соликамского городского округа с 4 по 5 августа. Стоимость участия — 200 рублей.

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На севере Пермского края пройдет фестиваль «Биармия». Кроме этической музыки, обрядов и различных мастер-классов гостей ждет новая площадка «Люди духа». Здесь можно будет заняться цигун, развить чакровое дыхание, а также попытаться перепрограммировать свое подсознание, говорят организаторы. «Утренний цигун, очищение и наполнение новыми силами. Практика чакровое дыхание — гармонизация энергоцентров с помощью дыхания и звука. Исцеляющие нейроформулы, как перепрограммировать свое подсознание. Задачи вашего духовного развития (по дате рождения)», — описаны мероприятия в афише фестиваля на странице в соцсети «ВКонтакте». Фестиваль «Биармия» пройдет в деревне Толстик Соликамского городского округа с 4 по 5 августа. Стоимость участия — 200 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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