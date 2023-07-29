В России создают аналог IMAX

29 июля 2023 в 22:33 Размер текста - 17 +

В РФ подали заявку на регистрацию аналога IMAX Фото: Александр Мамаев © URA.RU Российский дистрибьютор фильмов «Централ Партнершип» подал заявку в Роспатент на регистрацию аналога широкоформатного изображения IMAX. Он будет называться «Космакс». «Российский кинопрокатчик «Централ Партнершип» подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Космакс», — передает Коммерсант. Авторы материала отмечают, что в марте гендиректор компании «Централ Партнершип» рассказывал о создании нового широкоформатного изображения, по аналогии с IMAX. Именно он и называется «Космакс». Затраты на его создание предположительно составили около пяти миллионов рублей. Также дистрибьютор подал заявку на регистрацию нескольких доменов, связанных с «Космакс». Из России начали уходить зарубежные компании после начала спецоперации РФ на Украине. Среди них оказалась и корпорация IMAX. В России первые кинотеатры начали использовать IMAX в 2003 году. Особенность данного формата заключается в использовании пленки шириной 70 мм с продольным расположением кадра.

Российский дистрибьютор фильмов «Централ Партнершип» подал заявку в Роспатент на регистрацию аналога широкоформатного изображения IMAX. Он будет называться «Космакс». «Российский кинопрокатчик «Централ Партнершип» подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Космакс», — передает Коммерсант. Авторы материала отмечают, что в марте гендиректор компании «Централ Партнершип» рассказывал о создании нового широкоформатного изображения, по аналогии с IMAX. Именно он и называется «Космакс». Затраты на его создание предположительно составили около пяти миллионов рублей. Также дистрибьютор подал заявку на регистрацию нескольких доменов, связанных с «Космакс». Из России начали уходить зарубежные компании после начала спецоперации РФ на Украине. Среди них оказалась и корпорация IMAX. В России первые кинотеатры начали использовать IMAX в 2003 году. Особенность данного формата заключается в использовании пленки шириной 70 мм с продольным расположением кадра.