В России прекратили показ фильмов и сериалов Disney

01 марта 2023 в 02:00 Размер текста - 17 +

Disney отказывается продлевать лицензию Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Российские киносервисы прекратили показ фильмов и сериалов от американской компании Walt Disney из-за прекращения действия контрактов. Об этом рассказали в онлайн-сервисе IVI. «С 1 марта фильмы и сериалы Disney недоступны для просмотра на российских сервисах», — говорится в сообщении на сайте IVI. Американский производитель отказался продлевать или заключать новые контракты на свой контент в связи с санкциями, введенными в отношении России. До 1 марта контент Disney был доступен в каталогах крупнейших отечественных онлайн-кинотеатров — «Кинопоиск», IVI, Okko. Ранее URA.RU писало, что страны Запада, в том числе США, ввели против России экономические санкции после начала российской спецоперации на Украине. В частности, многие иностранные компании покинули российский рынок. Одной из первых из России ушла корпорация IMAX, которая предоставляла кинотеатрам РФ широкоформатные фильмы. При этом сообщалось, что такие компании, как Disney и Sony пытаются найти канал для поставки фильмов на территорию РФ.

Российские киносервисы прекратили показ фильмов и сериалов от американской компании Walt Disney из-за прекращения действия контрактов. Об этом рассказали в онлайн-сервисе IVI. «С 1 марта фильмы и сериалы Disney недоступны для просмотра на российских сервисах», — говорится в сообщении на сайте IVI. Американский производитель отказался продлевать или заключать новые контракты на свой контент в связи с санкциями, введенными в отношении России. До 1 марта контент Disney был доступен в каталогах крупнейших отечественных онлайн-кинотеатров — «Кинопоиск», IVI, Okko. Ранее URA.RU писало, что страны Запада, в том числе США, ввели против России экономические санкции после начала российской спецоперации на Украине. В частности, многие иностранные компании покинули российский рынок. Одной из первых из России ушла корпорация IMAX, которая предоставляла кинотеатрам РФ широкоформатные фильмы. При этом сообщалось, что такие компании, как Disney и Sony пытаются найти канал для поставки фильмов на территорию РФ.