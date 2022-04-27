Власти Екатеринбурга выбрали проект, который займет место Danone

Сносить промзону в центре Екатеринбурга начали в конце марта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Конкурсная комиссия по строительству высотного жилого комплекса на месте бывшего молочного завода Danone в Екатеринбурге выбрало проект «ЛСР. Строительство-Урал», отметив, что комплекс гармонично впишется в существующую городскую застройку. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с мероприятия.

«Проект „ЛСР. Строительство-Урал“ победил», — передает корреспондент агентства решение комиссии. Предварительное название жилому комплексу дали «Северные вершины».

Уточняется, что при выборе победителя, жюри ориентировалось, насколько гармонично проект впишется в уже существующую городскую застройку и обеспечит высокое качество жизни будущих новоселов. Генеральный директор «ЛСР. Недвижимость-Урал» Владимир Крицкий отметил, что все варианты застройки квартала в границах улиц Азина — Челюскинцев — Луначарского — Мамина-Сибиряка были достойными.

Свои предложения по застройке нового квартала на месте предприятия внесли четыре архитектурных бюро. Земля под застройку досталась петербургской Группе ЛСР. Сумма сделки составила порядка миллиарда рублей, хотя первоначальная стоимость земли была 580 миллионов рублей. Сносить промышленную зону в центре Екатеринбурга начали 31 марта.