В поселке Сулея прошел град и ливень

Град и дождь затруднили движение автомобилям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Поселок Сулея (Челябинская область) днем 31 июля засыпало градом. Видео непогоды URA.RU прислали местные жители.

«Град и ливень накрыл поселок стеной. Машинам пришлось выехать на обочину. Так как дорогу не видно многие ждут, пока погода наладится», — рассказали URA.RU очевидцы.

Град продолжался примерно 10 минут. Но и после его окончания условий для того, чтобы продолжить путь, не появилось. Продолжающийся дождь застопорил движение.

Областной гидрометцентр предупреждал жителей об ухудшении погоды. Циклон принесет в регион грозы, дожди и грады.