Челябинский поселок засыпало градом. Видео

В поселке Сулея прошел град и ливень
© Служба новостей «URA.RU»
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Первая гроза. Челябинск, пешеход, ручей, гроза, непогода, ливень, осадки, дождь, климат, поток
Град и дождь затруднили движение автомобилям Фото:

Поселок Сулея (Челябинская область) днем 31 июля засыпало градом. Видео непогоды URA.RU прислали местные жители.

«Град и ливень накрыл поселок стеной. Машинам пришлось выехать на обочину. Так как дорогу не видно многие ждут, пока погода наладится», — рассказали URA.RU очевидцы.

Град продолжался примерно 10 минут. Но и после его окончания условий для того, чтобы продолжить путь, не появилось. Продолжающийся дождь застопорил движение.

Областной гидрометцентр предупреждал жителей об ухудшении погоды. Циклон принесет в регион грозы, дожди и грады.

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Поселок Сулея (Челябинская область) днем 31 июля засыпало градом. Видео непогоды URA.RU прислали местные жители. «Град и ливень накрыл поселок стеной. Машинам пришлось выехать на обочину. Так как дорогу не видно многие ждут, пока погода наладится», — рассказали URA.RU очевидцы. Град продолжался примерно 10 минут. Но и после его окончания условий для того, чтобы продолжить путь, не появилось. Продолжающийся дождь застопорил движение. Областной гидрометцентр предупреждал жителей об ухудшении погоды. Циклон принесет в регион грозы, дожди и грады.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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