Корабли Запада под присмотром НАТО проплыли к Украине, несмотря на предупреждение Минобороны РФ

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Грузовые суда прибыли в порт Украины, несмотря на российскую блокаду, пишет Forbes Фото:
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Несмотря на предупреждения Минобороны РФ, три западных грузовых корабля под присмотром НАТО прибыли в порт Украины. Об этом сообщает журнал Forbes.

«Три гражданских грузовых судна из Израиля, Греции и с турецко-грузинской регистрацией нарушили российскую блокаду в Черном море и пришвартовались в одном из зерновых портов Украины в дельте Дуная», — говорится в материале журнала. Там добавили, что самолеты НАТО следили за движением кораблей в сторону украинского порта Измаил, где, предположительно, будет производиться погрузка зерна перед тем, как они отправятся обратно в Черное море и далее в другие иностранные порты.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

Ранее сообщалось, что с 20 июля все суда, направляющиеся в украинские порты в Черном море, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов, заявило Министерство обороны РФ. Ведомство также объявило определенные районы международных вод Черного моря временно опасными для судоходства. В связи с этим посол Украины в ФРГ Алексей Макеев заявил о необходимости, чтобы НАТО защищала украинские зерновозы в Черном море после того, как Россия прекратила зерновую сделку, передает Pravda.Ru.

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Несмотря на предупреждения Минобороны РФ, три западных грузовых корабля под присмотром НАТО прибыли в порт Украины. Об этом сообщает журнал Forbes. «Три гражданских грузовых судна из Израиля, Греции и с турецко-грузинской регистрацией нарушили российскую блокаду в Черном море и пришвартовались в одном из зерновых портов Украины в дельте Дуная», — говорится в материале журнала. Там добавили, что самолеты НАТО следили за движением кораблей в сторону украинского порта Измаил, где, предположительно, будет производиться погрузка зерна перед тем, как они отправятся обратно в Черное море и далее в другие иностранные порты. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. Ранее сообщалось, что с 20 июля все суда, направляющиеся в украинские порты в Черном море, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов, заявило Министерство обороны РФ. Ведомство также объявило определенные районы международных вод Черного моря временно опасными для судоходства. В связи с этим посол Украины в ФРГ Алексей Макеев заявил о необходимости, чтобы НАТО защищала украинские зерновозы в Черном море после того, как Россия прекратила зерновую сделку, передает Pravda.Ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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