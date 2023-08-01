Корабли Запада под присмотром НАТО проплыли к Украине, несмотря на предупреждение Минобороны РФ

01 августа 2023 в 12:01 Размер текста - 17 +

Грузовые суда прибыли в порт Украины, несмотря на российскую блокаду, пишет Forbes Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Несмотря на предупреждения Минобороны РФ, три западных грузовых корабля под присмотром НАТО прибыли в порт Украины. Об этом сообщает журнал Forbes. «Три гражданских грузовых судна из Израиля, Греции и с турецко-грузинской регистрацией нарушили российскую блокаду в Черном море и пришвартовались в одном из зерновых портов Украины в дельте Дуная», — говорится в материале журнала. Там добавили, что самолеты НАТО следили за движением кораблей в сторону украинского порта Измаил, где, предположительно, будет производиться погрузка зерна перед тем, как они отправятся обратно в Черное море и далее в другие иностранные порты. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. Ранее сообщалось, что с 20 июля все суда, направляющиеся в украинские порты в Черном море, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов, заявило Министерство обороны РФ. Ведомство также объявило определенные районы международных вод Черного моря временно опасными для судоходства. В связи с этим посол Украины в ФРГ Алексей Макеев заявил о необходимости, чтобы НАТО защищала украинские зерновозы в Черном море после того, как Россия прекратила зерновую сделку, передает Pravda.Ru.

Несмотря на предупреждения Минобороны РФ, три западных грузовых корабля под присмотром НАТО прибыли в порт Украины. Об этом сообщает журнал Forbes. «Три гражданских грузовых судна из Израиля, Греции и с турецко-грузинской регистрацией нарушили российскую блокаду в Черном море и пришвартовались в одном из зерновых портов Украины в дельте Дуная», — говорится в материале журнала. Там добавили, что самолеты НАТО следили за движением кораблей в сторону украинского порта Измаил, где, предположительно, будет производиться погрузка зерна перед тем, как они отправятся обратно в Черное море и далее в другие иностранные порты. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. Ранее сообщалось, что с 20 июля все суда, направляющиеся в украинские порты в Черном море, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов, заявило Министерство обороны РФ. Ведомство также объявило определенные районы международных вод Черного моря временно опасными для судоходства. В связи с этим посол Украины в ФРГ Алексей Макеев заявил о необходимости, чтобы НАТО защищала украинские зерновозы в Черном море после того, как Россия прекратила зерновую сделку, передает Pravda.Ru.