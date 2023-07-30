Папа Римский Франциск призвал «братьев из России» возобновить зерновую сделку

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Начало уборочной кампании. Сельхозугодья Белоярского района. Екатеринбург, комбайн, уборка урожая, зерно
Россия должна возобновить зерновую сделку, заявил Папа Римский Франциск Фото:
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Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Сделка по безопасному экспорту зерна из украинских портов должна быть возобновлена. Об этом в своем послании к «братьям из России» заявил Папа Римский Франциск.

«Я обращаюсь к моим братьям, властям России, чтобы зерновая сделка могла быть возобновлена», — передает слова понтифика агентство Reuters. Понтифик добавил, что зерновая сделка позволяла Украине использовать морские порты для экспорта зерна даже в условиях военного конфликта. Ее возобновление гарантирует безопасную транспортировку зерна, заключил Франциск.

Россия объявила о своем выходе из зерновой сделки 18 июля. Президент России Владимир Путин отметил, что это решение не связано с передачей Турцией Украине боевиков «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Глава государства отметил, что выход из сделки обусловлен финансовыми, логистическими и другими проблемами для России, включая ограничения для российских судов в иностранных портах.

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Сделка по безопасному экспорту зерна из украинских портов должна быть возобновлена. Об этом в своем послании к «братьям из России» заявил Папа Римский Франциск. «Я обращаюсь к моим братьям, властям России, чтобы зерновая сделка могла быть возобновлена», — передает слова понтифика агентство Reuters. Понтифик добавил, что зерновая сделка позволяла Украине использовать морские порты для экспорта зерна даже в условиях военного конфликта. Ее возобновление гарантирует безопасную транспортировку зерна, заключил Франциск. Россия объявила о своем выходе из зерновой сделки 18 июля. Президент России Владимир Путин отметил, что это решение не связано с передачей Турцией Украине боевиков «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Глава государства отметил, что выход из сделки обусловлен финансовыми, логистическими и другими проблемами для России, включая ограничения для российских судов в иностранных портах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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