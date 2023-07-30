Папа Римский Франциск призвал «братьев из России» возобновить зерновую сделку

Сделка по безопасному экспорту зерна из украинских портов должна быть возобновлена. Об этом в своем послании к «братьям из России» заявил Папа Римский Франциск.
«Я обращаюсь к моим братьям, властям России, чтобы зерновая сделка могла быть возобновлена», — передает слова понтифика агентство Reuters. Понтифик добавил, что зерновая сделка позволяла Украине использовать морские порты для экспорта зерна даже в условиях военного конфликта. Ее возобновление гарантирует безопасную транспортировку зерна, заключил Франциск.
Россия объявила о своем выходе из зерновой сделки 18 июля. Президент России Владимир Путин отметил, что это решение не связано с передачей Турцией Украине боевиков «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Глава государства отметил, что выход из сделки обусловлен финансовыми, логистическими и другими проблемами для России, включая ограничения для российских судов в иностранных портах.
Сделка по безопасному экспорту зерна из украинских портов должна быть возобновлена. Об этом в своем послании к «братьям из России» заявил Папа Римский Франциск. «Я обращаюсь к моим братьям, властям России, чтобы зерновая сделка могла быть возобновлена», — передает слова понтифика агентство Reuters. Понтифик добавил, что зерновая сделка позволяла Украине использовать морские порты для экспорта зерна даже в условиях военного конфликта. Ее возобновление гарантирует безопасную транспортировку зерна, заключил Франциск. Россия объявила о своем выходе из зерновой сделки 18 июля. Президент России Владимир Путин отметил, что это решение не связано с передачей Турцией Украине боевиков «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Глава государства отметил, что выход из сделки обусловлен финансовыми, логистическими и другими проблемами для России, включая ограничения для российских судов в иностранных портах.