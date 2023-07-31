В Перми участнику спецоперации, оставшемуся без документов, помогли поступить в вуз

В Перми фонд «Защитники Отечества» помог участнику спецоперации Ростиславу поступить в вуз. Молодой человек обратился в организацию, объяснив, что после военной службы остался без документов, поэтому не может воспользоваться положенными ему льготами. Об этом URA.RU рассказали в пермском отделении госфонда.
«У Ростислава отсутствовала справка о прохождении службы в зоне спецоперации, соответственно, не были назначены никакие выплаты и права на льготы при поступлении в институт ему тоже подтвердить нечем. Социальный координатор фонда смогла помочь в решении всех вопросов. Был направлен запрос в военкомат, войсковую часть и письмо руководителям учебного заведения, которое выбрал молодой человек», — пояснили в региональном филиале фонда «Защитники Отечества».
Благодаря ходатайству сотрудников фонда, решением приемной комиссии Ростислав зачислен в Пермский политех. Сейчас молодой человек ждет получения всех подтверждающих его статус документов и положенных социальных выплат. Ранее в пермском отделении фонда «Защитники Отечества» оказали помощь военнослужащему с тяжелым ранением в получении необходимого лекарства.
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