31 июля 2023

В Перми участнику спецоперации, оставшемуся без документов, помогли поступить в вуз

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие филиала Защитники Отечества. Тюмень , защитники отечества
Фонд «Защитники Отечества» помог собрать для участника спецоперации документы Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Перми фонд «Защитники Отечества» помог участнику спецоперации Ростиславу поступить в вуз. Молодой человек обратился в организацию, объяснив, что после военной службы остался без документов, поэтому не может воспользоваться положенными ему льготами. Об этом URA.RU рассказали в пермском отделении госфонда.

«У Ростислава отсутствовала справка о прохождении службы в зоне спецоперации, соответственно, не были назначены никакие выплаты и права на льготы при поступлении в институт ему тоже подтвердить нечем. Социальный координатор фонда смогла помочь в решении всех вопросов. Был направлен запрос в военкомат, войсковую часть и письмо руководителям учебного заведения, которое выбрал молодой человек», — пояснили в региональном филиале фонда «Защитники Отечества».

Благодаря ходатайству сотрудников фонда, решением приемной комиссии Ростислав зачислен в Пермский политех. Сейчас молодой человек ждет получения всех подтверждающих его статус документов и положенных социальных выплат. Ранее в пермском отделении фонда «Защитники Отечества» оказали помощь военнослужащему с тяжелым ранением в получении необходимого лекарства.

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В Перми фонд «Защитники Отечества» помог участнику спецоперации Ростиславу поступить в вуз. Молодой человек обратился в организацию, объяснив, что после военной службы остался без документов, поэтому не может воспользоваться положенными ему льготами. Об этом URA.RU рассказали в пермском отделении госфонда. «У Ростислава отсутствовала справка о прохождении службы в зоне спецоперации, соответственно, не были назначены никакие выплаты и права на льготы при поступлении в институт ему тоже подтвердить нечем. Социальный координатор фонда смогла помочь в решении всех вопросов. Был направлен запрос в военкомат, войсковую часть и письмо руководителям учебного заведения, которое выбрал молодой человек», — пояснили в региональном филиале фонда «Защитники Отечества». Благодаря ходатайству сотрудников фонда, решением приемной комиссии Ростислав зачислен в Пермский политех. Сейчас молодой человек ждет получения всех подтверждающих его статус документов и положенных социальных выплат. Ранее в пермском отделении фонда «Защитники Отечества» оказали помощь военнослужащему с тяжелым ранением в получении необходимого лекарства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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