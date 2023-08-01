01 августа 2023

Ливень в Челябинской области продлится всю ночь 2 августа. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Смог. Екатеринбург, подросток, смог, зонт, ливень, дождь
В Челябинске 2 августа прогнозируется сильный дождь Фото:

В Челябинской области в ночь на 2 августа прогнозируется сильный ливень. Об этом URA.RU сообщили в региональном гидрометцентре (ЦГМС).

«Ночью 2 августа в отдельных районах Челябинской области сохраняются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 25 м/с и более», — уточнили в региональном гидрометцентре. Также 2—4 августа в некоторых районах Челябинской области сохранится высокая пожарная опасность.

Вечером 1 августа на Челябинск обрушился сильный ливень. На дорогах образовались большие лужи, которые мешали транспорту нормально передвигаться. В социальных сетях жители сразу нескольких районов пожаловались на потоп.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области в ночь на 2 августа прогнозируется сильный ливень. Об этом URA.RU сообщили в региональном гидрометцентре (ЦГМС). «Ночью 2 августа в отдельных районах Челябинской области сохраняются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 25 м/с и более», — уточнили в региональном гидрометцентре. Также 2—4 августа в некоторых районах Челябинской области сохранится высокая пожарная опасность. Вечером 1 августа на Челябинск обрушился сильный ливень. На дорогах образовались большие лужи, которые мешали транспорту нормально передвигаться. В социальных сетях жители сразу нескольких районов пожаловались на потоп.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...