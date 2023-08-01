Ливень в Челябинской области продлится всю ночь 2 августа. Видео

02 августа 2023 в 00:42 Размер текста - 17 +

В Челябинске 2 августа прогнозируется сильный дождь Фото: Размик Закарян © URA.RU В Челябинской области в ночь на 2 августа прогнозируется сильный ливень. Об этом URA.RU сообщили в региональном гидрометцентре (ЦГМС). «Ночью 2 августа в отдельных районах Челябинской области сохраняются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 25 м/с и более», — уточнили в региональном гидрометцентре. Также 2—4 августа в некоторых районах Челябинской области сохранится высокая пожарная опасность. Вечером 1 августа на Челябинск обрушился сильный ливень. На дорогах образовались большие лужи, которые мешали транспорту нормально передвигаться. В социальных сетях жители сразу нескольких районов пожаловались на потоп.

В Челябинской области в ночь на 2 августа прогнозируется сильный ливень. Об этом URA.RU сообщили в региональном гидрометцентре (ЦГМС). «Ночью 2 августа в отдельных районах Челябинской области сохраняются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 25 м/с и более», — уточнили в региональном гидрометцентре. Также 2—4 августа в некоторых районах Челябинской области сохранится высокая пожарная опасность. Вечером 1 августа на Челябинск обрушился сильный ливень. На дорогах образовались большие лужи, которые мешали транспорту нормально передвигаться. В социальных сетях жители сразу нескольких районов пожаловались на потоп.