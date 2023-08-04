Мужчина обзывал девушек, отметил очевидец (архивное фото)
В Екатеринбурге ночью 5 августа мужчина напал на четырех девушек, которые сидели во дворе дома на улице Технической. Об этом сообщил очевидец инцидента.
«Сегодня ночью во дворе дома на Технической, 67 в Железнодорожном районе Екатеринбурга мужчина напал на четырех девушек», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург», ссылаясь на очевидца событий. По его словам, мужчина также обзывал девушек.
Судя по видео, одна из девушек попросила вызвать полицию. Журналист URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу, ответ ожидается.
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