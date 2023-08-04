04 августа 2023

В Екатеринбурге мужчина во дворе дома накинулся на четырех девушек. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина обзывал девушек, отметил очевидец (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге ночью 5 августа мужчина напал на четырех девушек, которые сидели во дворе дома на улице Технической. Об этом сообщил очевидец инцидента.

«Сегодня ночью во дворе дома на Технической, 67 в Железнодорожном районе Екатеринбурга мужчина напал на четырех девушек», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург», ссылаясь на очевидца событий. По его словам, мужчина также обзывал девушек.

Судя по видео, одна из девушек попросила вызвать полицию. Журналист URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу, ответ ожидается.

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В Екатеринбурге ночью 5 августа мужчина напал на четырех девушек, которые сидели во дворе дома на улице Технической. Об этом сообщил очевидец инцидента. «Сегодня ночью во дворе дома на Технической, 67 в Железнодорожном районе Екатеринбурга мужчина напал на четырех девушек», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург», ссылаясь на очевидца событий. По его словам, мужчина также обзывал девушек. Судя по видео, одна из девушек попросила вызвать полицию. Журналист URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу, ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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