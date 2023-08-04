В Екатеринбурге мужчина во дворе дома накинулся на четырех девушек. Видео 05 августа 2023 в 12:53 Размер текста - 17 + Мужчина обзывал девушек, отметил очевидец (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Екатеринбурге ночью 5 августа мужчина напал на четырех девушек, которые сидели во дворе дома на улице Технической. Об этом сообщил очевидец инцидента. «Сегодня ночью во дворе дома на Технической, 67 в Железнодорожном районе Екатеринбурга мужчина напал на четырех девушек», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург», ссылаясь на очевидца событий. По его словам, мужчина также обзывал девушек. Судя по видео, одна из девушек попросила вызвать полицию. Журналист URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу, ответ ожидается. В Екатеринбурге ночью 5 августа мужчина напал на четырех девушек, которые сидели во дворе дома на улице Технической. Об этом сообщил очевидец инцидента. «Сегодня ночью во дворе дома на Технической, 67 в Железнодорожном районе Екатеринбурга мужчина напал на четырех девушек», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург», ссылаясь на очевидца событий. По его словам, мужчина также обзывал девушек. Судя по видео, одна из девушек попросила вызвать полицию. Журналист URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу, ответ ожидается. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям