05 августа 2023

В Екатеринбурге 11 мужчин подрались из-за зарядника. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
Мужчины были пьяными, сообщил очевидец происшествия Фото:

В Екатеринбурге ночью на Стрелочников, 2 одна пьяная компания мужчин попросила у второй зарядное устройство, но это переросло в драку, сообщил очевидец происшествия. Судя по видео, на улице дрались 11 человек.

«На Стрелочников, 2 в Екатеринбурге две пьяные компании подрались. Одни ребята попросили у других зарядное устройство для телефона, но это переросло в конфликт», — передает telegram-канал «Екатеринбург №1» слова очевидца. По его словам, мужчины были пьяными.

По словам очевидца, на место происшествия выезжали сотрудники Росгвардии. «Они помирили спорщиков, но как только силовики уехали, то мужчины снова начали драться», — добавил источник. В пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области URA.RU сообщили, что информация о конфликте им не поступала.

Корреспондент агентства запросил информацию в пресс-группе УМВД по Екатеринбург. Ответ ожидается.

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В Екатеринбурге ночью на Стрелочников, 2 одна пьяная компания мужчин попросила у второй зарядное устройство, но это переросло в драку, сообщил очевидец происшествия. Судя по видео, на улице дрались 11 человек. «На Стрелочников, 2 в Екатеринбурге две пьяные компании подрались. Одни ребята попросили у других зарядное устройство для телефона, но это переросло в конфликт», — передает telegram-канал «Екатеринбург №1» слова очевидца. По его словам, мужчины были пьяными. По словам очевидца, на место происшествия выезжали сотрудники Росгвардии. «Они помирили спорщиков, но как только силовики уехали, то мужчины снова начали драться», — добавил источник. В пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области URA.RU сообщили, что информация о конфликте им не поступала. Корреспондент агентства запросил информацию в пресс-группе УМВД по Екатеринбург. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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