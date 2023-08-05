В Екатеринбурге 11 мужчин подрались из-за зарядника. Видео

06 августа 2023 в 20:09 Размер текста - 17 +

Мужчины были пьяными, сообщил очевидец происшествия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге ночью на Стрелочников, 2 одна пьяная компания мужчин попросила у второй зарядное устройство, но это переросло в драку, сообщил очевидец происшествия. Судя по видео, на улице дрались 11 человек. «На Стрелочников, 2 в Екатеринбурге две пьяные компании подрались. Одни ребята попросили у других зарядное устройство для телефона, но это переросло в конфликт», — передает telegram-канал «Екатеринбург №1» слова очевидца. По его словам, мужчины были пьяными. По словам очевидца, на место происшествия выезжали сотрудники Росгвардии. «Они помирили спорщиков, но как только силовики уехали, то мужчины снова начали драться», — добавил источник. В пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области URA.RU сообщили, что информация о конфликте им не поступала. Корреспондент агентства запросил информацию в пресс-группе УМВД по Екатеринбург. Ответ ожидается.

В Екатеринбурге ночью на Стрелочников, 2 одна пьяная компания мужчин попросила у второй зарядное устройство, но это переросло в драку, сообщил очевидец происшествия. Судя по видео, на улице дрались 11 человек. «На Стрелочников, 2 в Екатеринбурге две пьяные компании подрались. Одни ребята попросили у других зарядное устройство для телефона, но это переросло в конфликт», — передает telegram-канал «Екатеринбург №1» слова очевидца. По его словам, мужчины были пьяными. По словам очевидца, на место происшествия выезжали сотрудники Росгвардии. «Они помирили спорщиков, но как только силовики уехали, то мужчины снова начали драться», — добавил источник. В пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области URA.RU сообщили, что информация о конфликте им не поступала. Корреспондент агентства запросил информацию в пресс-группе УМВД по Екатеринбург. Ответ ожидается.