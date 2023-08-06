06 августа 2023

В США оценили влияние санкций на жизнь россиян

NYT: антироссийские санкции почти не ощущаются в Москве
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Заседание Общественной палаты РФ (ОПРФ). 14 января 2015г, украина, санкции, опрф, кризис
Жители Москвы почти не ощущают на себе санкции Запада Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Конфликт на Украине, как и санкции в отношении России почти не ощущаются в Москве. Жители столицы по-прежнему наслаждаются благами, которых Запад намеревался их лишить. Об этом написал пробывший в России месяц американский журналист Роджер Коэн в статье для The New York Times.

«В Москве <…> западные санкции, по-видимому, малоэффективны, за исключением таких магазинов, как Dior, на которых есть таблички с надписью „Закрыто по техническим причинам“, и комического переименования ушедших западных предприятий, таких как „Stars Coffee“, вместо Starbucks», — написал Роджер Коэн. Он также восхитился московским метро.

По словам автора статьи, в столице переполнены рестораны, предлагающие японскую кухню. Кроме того, москвичи активно пользуются бесконтактными платежами и ездят на дорогих автомобилях. «Глядя на Москву сегодня, можно понять, почему г-н [президент Владимир] Путин снискал такое уважение со стороны своих соотечественников. Он открыл Россию только для того, чтобы захлопнуть ее перед Западом, и он же ее модернизировал», — написал Коэн.

Ранее западная пресса писала, что западным ограничениям не удалось «поставить Россию на колени». Государство продолжает продавать энергоресурсы и закупать технику для военной промышленности страны, передает RT. Также сообщалось, что в Финляндии возмущались доступности шоколада брендов Fazer и Panda в российских магазинах, несмотря на прекращение экспорта этой продукции.

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Конфликт на Украине, как и санкции в отношении России почти не ощущаются в Москве. Жители столицы по-прежнему наслаждаются благами, которых Запад намеревался их лишить. Об этом написал пробывший в России месяц американский журналист Роджер Коэн в статье для The New York Times. «В Москве <…> западные санкции, по-видимому, малоэффективны, за исключением таких магазинов, как Dior, на которых есть таблички с надписью „Закрыто по техническим причинам“, и комического переименования ушедших западных предприятий, таких как „Stars Coffee“, вместо Starbucks», — написал Роджер Коэн. Он также восхитился московским метро. По словам автора статьи, в столице переполнены рестораны, предлагающие японскую кухню. Кроме того, москвичи активно пользуются бесконтактными платежами и ездят на дорогих автомобилях. «Глядя на Москву сегодня, можно понять, почему г-н [президент Владимир] Путин снискал такое уважение со стороны своих соотечественников. Он открыл Россию только для того, чтобы захлопнуть ее перед Западом, и он же ее модернизировал», — написал Коэн. Ранее западная пресса писала, что западным ограничениям не удалось «поставить Россию на колени». Государство продолжает продавать энергоресурсы и закупать технику для военной промышленности страны, передает RT. Также сообщалось, что в Финляндии возмущались доступности шоколада брендов Fazer и Panda в российских магазинах, несмотря на прекращение экспорта этой продукции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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